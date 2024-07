Generationswechsel bei Gothaer Leben: Alina vom Bruck ist neue Vorstandsvorsitzende

Vom Bruck tritt die Nachfolge von Michael Kurtenbach (60) an, der zum 30. Juni 2024 in den Ruhestand gegangen ist. Vom Bruck ist auch Mitglied des Vorstands der Gothaer Asset Management AG. „Ich freue mich, dass wir Alina vom Bruck als Nachfolgerin für Michael Kurtenbach gewinnen konnten. Sie bringt viel Fachkompetenz sowie strategischen Weitblick mit und macht mit der Übernahme der Verantwortung für die Gothaer Leben einen weiteren wichtigen Schritt in ihrer beachtlichen Karriere bei der Gothaer,“ wird Werner Görg, Aufsichtsratsvorsitzender der Gothaer Versicherungsbank VVaG in der Personalmitteilung zitiert.

Kleiner Umweg über die DEVK

Alina vom Bruck hat ihre Laufbahn bei der Gothaer 2009 parallel zum Studium mit Stationen in der Konzernrückversicherung und im Aktuariat der Gothaer Leben begonnen. Von 2010 bis 2015 war sie im Risikomanagement tätig und hat die Einführung von Solvency II begleitet. Nach einer ersten Führungsaufgabe in der Nachbarschaft, bei der DEVK in Köln, kehrte sie 2017 zur Gothaer Leben zurück und übernahm dort die Leitung der mathematischen Produktentwicklung. Von 2020 bis 2022 leitete vom Bruck dann den Bereich Leben Innovation und wurde schließlich in den Vorstand der Gothaer Asset Management berufen, wo sie die Leitung des Middle- und Backoffice übernahm.

Von der Colonia Nordstern zur Gothaer

Kurtenbach war seit 2003 Mitglied der Vorstände des Gothaer Konzerns und seit Oktober 2013 Vorstandsvorsitzender der Gothaer Lebensversicherung AG. Kurtenbach studierte nach seiner Ausbildung zum Versicherungskaufmann Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt Versicherungsbetriebslehre und startete seine Karriere 1987 im Spartencon­trolling bei der Nordstern.

1991 baute er die Tellit Direct Versicherung mit auf und leitete dort unter anderem das Controlling. 1999 kam er als Referent für Strategische Beteiligungen und Konzernentwicklung zur Gothaer und wurde dort 2001 zum Generalbevollmächtigten ernannt. 2003 folgte die Bestellung zum Mitglied des Vorstandes, von 2008 bis 2017 war er Vorstandsvorsitzender der Gothaer Krankenversicherung. 2013 übernahm er den Vorstandsvorsitz bei der Gothaer Lebensversicherung.

Gothaer-Vorstandsvorsitzender Oliver Schöller dankte Kurtenbach für seine langjährige Vorstandstätigkeit. Kurtenbach habe bei der Gothaer maßgeblich zur nachhaltigen Entwicklung des Konzerns beigetragen. „Mit ruhiger Hand hat er die Gothaer Leben gerade in diesen für die Lebensversicherung anspruchsvollen Zeiten insbesondere im Hinblick auf Resilienz und Marktfähigkeit sicher geführt. Doch er war nicht nur wegen seiner großen Expertise und seiner langjährigen Erfahrung allseits geschätzt, sondern auch wegen seiner Integrität und Kollegialität,“ so Schoeller in der Personalie. „Zugleich möchte ich Alina vom Bruck im Vorstandsteam willkommen heißen. Sie ist ein außerordentliches Talent, eine Expertin in der Lebensversicherung und eine starke Teamplayerin mit Wurzeln in unserem Haus. Sie wird unser Vorstandsteam sehr bereichern“, so Schöller.