Berufsunfähigkeit – das latente Risiko – „Cash. im Talk“ mit Dr. Igor Radovic, Canada Life

Jeder vierte Berufstätige wird im Laufe seines Berufslebens mindestens einmal BU. Doch an der Absicherungsbereitschaft hapert es. Das Dilemma ist der Preis einer BU-Versicherung. Vielen potenziellen Kunden war der schon in der Vergangenheit zu hoch. Nun kommen Inflation und unsichere Wirtschaftsaussichten erschwerend hinzu. Über vertriebliche Herausforderungen, notwendige Aufklärung und mögliche Optionen in der Arbeitskraftabsicherung sprach Cash. Redakteur Jörg Droste mit Dr. Igor Radovic, Direktor Produkt- und Vertriebsmanagement bei Canada Life.