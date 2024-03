Betriebliche Altersvorsorge: Rendite und transparente Nachhaltigkeit als Gamechanger bei KMU

Ein Versicherer stellt sich nachhaltig auf: von Dienstreisen über die Kapitalanlage bis zur Materialwirtschaft. Die Bayerische hat Nachhaltigkeit in den Kern ihrer Vision integriert und sieht diese als Dreiklang aus ökologischer Verantwortung, sozialem Engagement und ökonomischer Stabilität. Dies zeigt sich auch in der nachhaltigen bAV des Versicherers, in deren Zentrum die beiden Erfolgsfonds der Pangaea Life stehen.

Investments in Sachwerte zeigen sich als stabile und renditestarke Strategie

Für Kunden der Bayerischen ist Nachhaltigkeit ein zentrales Thema – auch in der bAV. Dabei muss kein Kunde auf Rendite verzichten. Die Fonds „Blue Energy“ und „Blue Living“ sind transparent in Sachwerten, wie nachhaltigen Wohnimmobilien, Wind-, Solar-, und Wasserkraftanlagen investiert. Kunden in der betrieblichen Altersvorsorge profitieren somit zum Beispiel von Stromverkäufen im Zuge der europäischen Energiewende oder Mieterlösen in unseren Großstädten und sorgen hervorragend fürs Alter vor.

Die beiden Pangaea Life Fonds machen nachhaltige Investments durch ihren Fokus auf der Anlage in konkrete Sachwerte wie kaum ein anderes Produkt auf dem Markt greifbar und transparent.

Bei der Pangaea Life bAV Invest werden 80% der eingezahlten Beiträge garantiert. Garantiegeber ist dabei die BL die Bayerische Lebensversicherung AG, die selbst als Ankerinvestor in beiden Pangaea Life Fonds investiert ist. Beide Fonds sind mit dem Sicherungsvermögen des Garantiegebers nach Artikel 8, EU-Offenlegungskategorisierung, eingestuft und vereinen somit ökologische, soziale und Rendite-Merkmale.

Die Bayerische überzeugt Kunden und Vertriebspartner mit ihrer hohen Solidität: Als einer der wenigen Lebensversicherer am Markt verfügt die Gruppe über einen positiven Saldo an Bewertungsreserven.

Eine Chance für den Vertrieb

Angesichts der enormen Vorteile einer nachhaltigen betrieblichen Altersvorsorge besteht die Herausforderung für Vermittler darin, ihre betrieblichen Kunden für das Thema zu sensibilisieren. Denn während viele Betriebe hohe Ressourcen dafür aufwenden, ihr Unternehmen auf Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung zu trimmen, ist die Existenz nachhaltiger bAV-Lösungen häufig noch unbekannt. Als einer der Vorreiter der nachhaltigen bAV unterstützt die Bayerische Vermittler mit innovativen Beratungskonzepten. Dazu zählt zum Beispiel eine digitale Investmentreise der Pangaea Life zu den Sachwert-Investment der Fonds.

Wer sich heute glaubwürdig als kompetenter Ansprechpartner im Bereich der nachhaltigen bAV positioniert, profitiert in den nächsten Jahren von einem steilen Wachstumstrend. Entscheidend dabei ist es, den Kunden glaubhaft aufzuzeigen, wie sie mit verantwortungsbewussten bAV-Lösungen auf mehreren Zukunftsfeldern gleichzeitig vorangehen – und sich damit einen wichtigen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt sichern. Denn Nachhaltigkeit, Klimaschutz und die wachsende Vorsorgelücke im Alter werden auch in den kommenden Jahren den öffentlichen Diskurs prägen. Diese hohe Aufmerksamkeit gilt es mit den richtigen bAV-Lösungen im Vertrieb zu nutzen.

Mehr Informationen erhalten Sie hier.