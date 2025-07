Die neue Antwort von AXA auf moderne Gesundheitsbedürfnisse!

Unternehmen erkennen zunehmend, dass attraktive Zusatzleistungen unerlässlich sind, um qualifiziertes Personal zu gewinnen und langfristig zu halten. Vertriebspartner:innen von AXA können ihrer Firmenkundschaft jetzt eine noch attraktivere bKV-Lösung anbieten, die sowohl Arbeitgebern als auch Mitarbeitenden erhebliche Vorteile bietet. Im Laufe der zweiten Jahreshälfte wird der neue Budget-Tarif FlexMed easy Premium verfügbar sein, der das umfassende bKV-Portfolio erweitert und die langjährige Expertise von AXA weiter stärkt. Bereits fünf Mal in Folge wurde AXA mit der Bestnote im bKV-Kompetenzrating des Instituts für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) ausgezeichnet. Durch das neue Angebot können den Unternehmen leistungsstarke Produkte und nützliche Services angeboten werden, die den Marktanforderungen entsprechen. AXA steht Vertriebspartner:innen dabei als vertrauensvoller Partner zur Seite, um gemeinsam nachhaltige Erfolge zu erzielen.

Was macht den neuen Tarif FlexMed easy Premium besonders interessant für den Vertrieb?

Elisa Albers: FlexMed easy Premium setzt neue Maßstäbe in der bKV und ist eine erstklassige Option für den Vertrieb. Mit 100% Kostenübernahme bei Psychotherapie berücksichtigt AXA die zunehmende Bedeutung der mentalen Gesundheit in der heutigen Zeit. Damit zeigen wir, wie wichtig uns das Wohlbefinden der Mitarbeitenden ist. Mit dem neuen Tarif können auch Vorsorgeuntersuchungen und Präventionskurse ohne Einschränkungen in Anspruch genommen werden. Zudem sind Sehhilfen bis zu 450 Euro pro Jahr abgedeckt, was im Marktvergleich heraussticht. Mit einem Krankenhaustagegeld von 10 Euro bis zu 28 Tagen wird zusätzliche finanzielle Sicherheit während eines Krankenhausaufenthaltes geboten. Die Kombination aus umfangreichen Leistungen und attraktiven Beiträgen macht FlexMed easy Premium zu einer herausragenden Wahl für Unternehmen, die auf flexible und umfassende Gesundheitslösungen setzen. Die Aufnahme erfolgt ohne Gesundheitsprüfung und Wartezeiten, was den Einstieg besonders einfach macht. Zudem bietet AXA einen weltweiten Versicherungsschutz, der den Mitarbeitenden auch im Ausland Sicherheit gibt.

Der AXA Mental Health Report 2025 hat alarmierende Zahlen zur psychischen Gesundheit in Deutschland veröffentlicht. Wie hat AXA dies im Rahmen der Versicherungsangebote berücksichtigt?

Der AXA Mental Health Report zeigt deutlich, dass über ein Drittel der Deutschen aktuell unter einer psychischen Erkrankung leidet, wobei junge Menschen besonders betroffen sind. Das ist ein ernstes Anliegen für uns als Versicherer. Deshalb haben wir neben unserem FlexMed easy Premium Tarif, der Leistungen für Psychotherapie übernimmt, auch mit starken Partnern zwei ergänzbare Bausteine entwickelt. Diese Angebote ermöglichen den direkten Austausch mit qualifizierten Expert:innen und bieten Werkzeuge, um das eigene Wohlbefinden zu verbessern. Ein Baustein unterstützt die Mitarbeitenden durch präventive Maßnahmen und individuelles Coaching, um ihre persönliche Entwicklung und Stressbewältigung zu fördern. Über eine Online-Plattform stehen zahlreiche Formate zur Verfügung und es können Online-Sitzungen in über 50 Sprachen in Anspruch genommen werden. Ein anderer Baustein bietet Beratungsleistungen am Telefon oder vor Ort, um bei akuten Problemen und psychosozialen Herausforderungen wie familiären Problemen und Stress effektiv zu unterstützen.

Welche Rolle kann FlexMed easy Premium für Unternehmen in ihrer Personalstrategie spielen?

Elisa Albers: FlexMed easy Premium ist ein Schlüssel zu einer erfolgreichen Personalstrategie. Er kombiniert umfassenden Schutz bei ambulanten und zahnärztlichen Behandlungen, mentale Unterstützung und inkludierte Zusatzleistungen, wie z.B. den Online-Arzt oder den Terminvereinbarungsservice. Ein zentrales Argument der Vertriebsspezialist:innen an ihre Firmenkundschaft: Die Investition in die Gesundheit der Mitarbeitenden stärkt deren Wohlbefinden und gleichzeitig auch die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens.