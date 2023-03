BNP Paribas AM bringt nachhaltige Anleihen-ETFs

Der BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 1-3Y bildet den J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 1-3 Year (TR) Index ab, indem er mindestens 90 Prozent seines Vermögens in Anleihen investiert, die von Regierungen der Eurozone begeben werden und dabei ESG-Kriterien erfüllen. Der Index besteht aus auf Euro lautenden Staatsanleihen mit einer Laufzeit zwischen 1 und 3 Jahren. Der ETF ergänzt das bestehende Angebot – es gibt bereits Fonds auf denselben Index für Laufzeiten von 3-5 Jahren und alle Laufzeiten.

Der BNP Paribas Easy Euro Aggregate Bond SRI Fossil Free bildet die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Euro Aggregate ex Fossil Fuel SRI Select (NTR) Index nach und bietet Anlegern damit ein Engagement in auf Euro lautende Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating, die gleichzeitig die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) erfüllen. Der Index schließt Emittenten aus, die in Sektoren mit negativen ESG-Auswirkungen tätig sind, darunter fossile Brennstoffe, Emittenten, die gegen die Grundsätze des UN Global Compact verstoßen, und Emittenten, die in ESG-bezogene Kontroversen verwickelt sind.

Die beiden neuen Fonds entsprechen Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR).

„Anleihen-ETFs haben in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen und ihr Marktanteil am verwalteten Vermögen ist bis 2022 auf fast 30 Prozent gestiegen. Zudem beobachten wir einen wachsenden Appetit der Investoren auf Anleihen-Engagements, die einen ESG-Ansatz beinhalten, seit wir 2019 unseren ersten nachhaltigen Anleihen-ETF auf den Markt gebracht haben“, erklärt Claus Hecher, Regional ETF Head of Sales DACH & Nordics bei BNPP AM. „Um dem gerecht zu werden, erweitern wir nun unsere Palette um zwei neue ETFs. Dadurch geben wir Investoren Zugriff auf zusätzliche Allokationsbausteine mit jeweils relativ geringem Tracking Error im Vergleich zu nicht ESG-orientierten Benchmarks.“