Ökoworld: KI-Software ersetzt Tierversuche – und bietet Chancen

Vor Kurzem hat die US-Arzneimittelbehörde FDA bekanntgegeben, auf Tierversuche im Zulassungsprozess bei bestimmten Medikamenten künftig zu verzichten. Stattdessen sollen moderne Methoden wie Künstliche Intelligenz, Multi-Organ-Chips und Computersimulationen stärker zum Einsatz kommen.

Bei Ökoworld sind vermeidbare Tierversuche seit jeher ein klares Ausschlusskriterium. Doch es geht nicht nur ums Vermeiden – sondern auch ums Ermöglichen: durch gezielte Investitionen in Unternehmen, die innovative, tierleidfreie Forschung vorantreiben. Ein Beispiel dafür ist die US-amerikanische Softwareschmiede „Simulation Plus“.

Das 1996 gegründete Unternehmen entwickelt spezialisierte Simulationsprogramme, mit denen sich die Wirkung von Medikamenten am „digitalen Menschen“ testen lassen – ganz ohne Tierversuche. Diese Technologie ermöglicht nicht nur präzisere Aussagen über Verträglichkeit und Wirksamkeit, sondern spart auch Zeit, Ressourcen und CO₂. Die Vorteile liegen auf der Hand: keine Tierleid, geringere Entwicklungskosten und schnellere Zulassungsverfahren. Und das Potenzial wächst – nach der FDA-Ankündigung stieg der Börsenwert von Simulation Plus zunächst um 27 %.

Für das Portfoliomanagement von Ökoworld steht fest: Die progressive Regulierung durch die FDA verleiht innovativen Geschäftsmodellen wie Simulation Plus zusätzlichen Auftrieb, indem Tierversuche durch moderne KI-gestützte Methoden ersetzt und gleichzeitig die Rolle moderner Technologien in der Pharmaforschung gestärkt wird. „Simulation Plus ist außerdem finanziell gut aufgestellt – mit geringer Verschuldung, hohem Cash-Bestand und kontinuierlich positivem Free Cash Flow“, erklärt Ökoworld-CIO Nedim Kaplan. In einem überschaubaren Wettbewerbsumfeld ist Simulation Plus gut positioniert, um von regulatorischen und technologischen Entwicklungen zu profitieren. Nedim Kaplan: „Wir sehen gute Voraussetzungen für weiteres Wachstum und werden daher den Dialog mit dem Unternehmen aufnehmen.“

Aus Sicht des Ökoworld-Nachhaltigkeitsresearchs spricht der Produktnutzen für dieses innovative Unternehmen: Simulation Plus trägt zur Erhöhung der Wirksamkeit und Sicherheit von Medikamenten sowie von Nahrungsmitteln bei.

Der Paradigmenwechsel weg von Tierversuchen hin zu innovativen, digitalen Testverfahren eröffnet nicht nur ethische, sondern auch wirtschaftliche Chancen. Unternehmen wie Simulation Plus zeigen, wie technologische Innovation, Nachhaltigkeit und wirtschaftlicher Erfolg Hand in Hand gehen können.