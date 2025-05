Ökoworld: Biodiversität beginnt im Portfolio

Lebenselixier, unsichtbares Gerüst unseres Daseins, Taktgeber der Natur – Biodiversität ist weit mehr als ein romantischer Begriff aus der Naturschutzdebatte. Sie ist die Grundlage unseres Lebens, die Vielfalt von Arten, Genen und Ökosystemen, ohne die kein stabiles Klima, keine sichere Nahrungsversorgung, keine intakte Wirtschaft denkbar ist. Doch dieses komplexe Gefüge ist in Gefahr – bedroht von Übernutzung, Umweltverschmutzung und nicht zuletzt von wirtschaftlichen Entscheidungen, die die ökologischen Grundlagen konterkarieren.

Dass es auch anders geht, zeigt die Ökoworld. Der Hildener Finanzdienstleister setzt sich seit Jahren

konsequent für den Erhalt der biologischen Vielfalt ein – nicht nur mit Worten, sondern mit nachhaltiger

Kapitalanlage. „Biodiversität spielt eine wichtige Rolle bei der Unternehmensauswahl für unsere Fonds“,

sagt Verena Kienel, Leiterin des Nachhaltigkeitsresearchs. „Für uns ist klar: Unternehmen, die durch ihre

Geschäftsmodelle Biodiversität gefährden, sind für uns nicht investierbar.“

Unternehmen und ihre Produkte wirken sich konkret auf die Biodiversität aus, beispielsweise durch

Flächennutzung, Wasserverbrauch, Umwelt- und Lichtverschmutzung oder Entnahme von natürlichen

Ressourcen, denn viele Geschäftsmodelle sind auf natürliche Ressourcen angewiesen. Da wären

einerseits Landwirtschaft und Forstwirtschaft, aber auch die Pharmaindustrie kann ohne Biodiversität

nicht existieren. Das Weltwirtschaftsforum schätzt, dass mehr als die Hälfte des globalen

Bruttoinlandprodukts von ihr abhängt. Welche Unternehmen die Ökoworld-Expertinnen und -Experten

sowohl mit ihrem Geschäftsmodell als auch mit ihren Prozessen zum Schutz von Biodiversität überzeugt

haben, zeigen drei Beispiele aus dem Anlageuniversum der Fonds.

Bei der indischen Firma Dabur treffen uralte Heiltraditionen auf modernes Nachhaltigkeitsmanagement.

Das Unternehmen produziert ayurvedische Gesundheits- und Pflegeprodukte sowie Lebensmittel – und

achtet dabei besonders auf die Herkunft seiner Rohstoffe. Viele der Pflanzen und Kräuter stammen von

kleinen Anbietern. Aber Dabur geht noch weiter: Gemeinsam mit seinen Zulieferern fördert das

Unternehmen Agroforstwirtschaft – eine Anbaumethode, bei der Bäume und Sträucher gezielt in

landwirtschaftliche Flächen integriert werden. Diese Form der Landnutzung schafft strukturreiche,

artenfreundliche Lebensräume für Vögel, Insekten und Kleinsäuger – ein bedeutender Beitrag zur

Biodiversität.

Auch in einer Branche wie der Papier- und Verpackungsindustrie lässt sich Biodiversität schützen – das

zeigt das britische Unternehmen Mondi. Die FSC-zertifizierten Forstplantagen des Unternehmens

werden nicht nur nachhaltig bewirtschaftet, sondern bieten auch aktiv Rückzugsräume für Pflanzen und

Tiere: Rund ein Viertel der Flächen sind als Schutzgebiete ausgewiesen, in denen keine wirtschaftliche Nutzung erfolgt. Hier werden invasive Arten entfernt und Lebensräume erhalten oder wiederhergestellt.

Auch in der Lieferkette übernimmt Mondi Verantwortung. Das Unternehmen beschafft Holz fast

ausschließlich aus nachhaltig zertifizierten Quellen – und kann die Herkunft zu 100 Prozent

nachvollziehen. So wird illegale Abholzung ausgeschlossen, und die Wälder, aus denen die Rohstoffe

stammen, bleiben langfristig erhalten.

Was hat ein schwedischer Immobilienentwickler mit Biodiversität zu tun? Sehr viel – wenn er so handelt

wie Castellum. Das Unternehmen entwickelt Büro- und Geschäftsgebäude mit einem klaren Ziel: Jeder

Neubau muss der Biodiversität mehr nutzen als schaden. Dieses „Net positive“-Prinzip geht weit über

gesetzliche Vorgaben hinaus. Castellum hat dafür ein eigenes Tool entwickelt, um die Auswirkungen auf

Flora und Fauna bereits in der Planungsphase zu erfassen. Die Maßnahmen reichen von begrünter

Architektur mit Biotopdächern über heimische Bepflanzung bis hin zur engen Zusammenarbeit mit

Lieferanten und Mietern, um auch indirekte Umweltwirkungen zu minimieren.

Diese drei Beispiele zeigen: Der Schutz der Biodiversität muss kein Randthema sein. Er kann – und muss – integraler Bestandteil unternehmerischen Handelns und verantwortungsvoller Kapitalanlage werden. Denn unsere Natur ist systemrelevant. Oder, wie Verena Kienel es auf den Punkt bringt: „Biodiversität ist keine grüne Fußnote. Sie ist Voraussetzung für eine lebenswerte Zukunft – ökologisch wie ökonomisch.“