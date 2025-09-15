Branchentreffen der Finanz- und Versicherungsbranche lädt ein

Newsletter
Ein vielfältiges Rahmenprogramm mit fachlichen Inhalten und Infotainment sowie viel Raum für Networking und eine bunte Messelandschaft. Dies sind die Erfolgsfaktoren der Leitmesse DKM. Diese lädt Sie am Dienstag, 28. und Mittwoch, 29. Oktober 2025 ein – und das bereits zum 28. Mal.

Hier treffen sich die Entscheider der Branche, die Vermittler und alle Branchenteilnehmer. Auf der zweitägigen Fachmesse präsentieren Global Player und Traditionsunternehmen, Nischenanbieter und Start-ups der Finanz- und Versicherungsbranche ihre Produkte und Dienstleistungen. Gleichzeitig ist die DKM das große Netzwerk und Weiterbildungsevent der Brache. So können Fachbesucher in zahlreichen Kongressen IDD-konforme Weiterbildungszeit sammeln. Zeit fürs Networking bleibt außerdem – an den Ständen, auf der neuen DKM-Connect-Fläche, in der Vielbesucherlounge, in den Themenparks und Cateringoasen sowie beim Meet-Up am ersten Messeabend.

Prominente Speaker und kontroverse Diskussionen auf großer Bühne

In der Speaker’s Corner dürfen Sie sich auf prominente Namen aus Politik, Wirtschaft, Sport sowie die „Stars“ der Finanz- und Versicherungswirtschaft freuen. Das erwartet Sie unter anderem:

  • Frieden, Demokratie, Europa und unsere Wettbewerbsfähigkeit scheinen in Gefahr: Dennoch Anlässe für Optimismus
    Christian Wulff, Bundespräsident a. D.
  • Wenn das Wetter zum Milliardenrisiko wird: Der Klimawandel und die Auswirkungen auf die Schadenentwicklung
    Thomas Bischof, Vorstandsvorsitzender, Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG, Gothaer Allgemeine Versicherung AG, Gothaer Vertriebs-Service AG; Jens Florian-Jansen, CEO, Marsh Deutschland; Moderation: David Gorr, stellvertretender Chefredakteur, Fachpublikationen Versicherungswirtschaft und Versicherungswirtschaft-heute
  • Die Zukunft der Versicherungswirtschaft: Was ist möglich, was nicht?
    Ruedi Kubat, Vorstandsvorsitzender, Allianz Lebensversicherungs-AG; Stefanie Schlick, Vorstandsvorsitzende, Sparkassen Versicherung Sachsen; Dr. Thilo Schumacher, CEO, AXA Konzern AG; Torsten Uhlig, Mitglied der Vorstände, SIGNAL IDUNA Gruppe; Dr. Alexander Ströhl, Chefredakteur, AssCompact

