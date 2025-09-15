Branchentreffen der Finanz- und Versicherungsbranche lädt ein

Hier treffen sich die Entscheider der Branche, die Vermittler und alle Branchenteilnehmer. Auf der zweitägigen Fachmesse präsentieren Global Player und Traditionsunternehmen, Nischenanbieter und Start-ups der Finanz- und Versicherungsbranche ihre Produkte und Dienstleistungen. Gleichzeitig ist die DKM das große Netzwerk und Weiterbildungsevent der Brache. So können Fachbesucher in zahlreichen Kongressen IDD-konforme Weiterbildungszeit sammeln. Zeit fürs Networking bleibt außerdem – an den Ständen, auf der neuen DKM-Connect-Fläche, in der Vielbesucherlounge, in den Themenparks und Cateringoasen sowie beim Meet-Up am ersten Messeabend.

Prominente Speaker und kontroverse Diskussionen auf großer Bühne

In der Speaker’s Corner dürfen Sie sich auf prominente Namen aus Politik, Wirtschaft, Sport sowie die „Stars“ der Finanz- und Versicherungswirtschaft freuen. Das erwartet Sie unter anderem:

Frieden, Demokratie, Europa und unsere Wettbewerbsfähigkeit scheinen in Gefahr: Dennoch Anlässe für Optimismus

Christian Wulff, Bundespräsident a. D.

Wenn das Wetter zum Milliardenrisiko wird: Der Klimawandel und die Auswirkungen auf die Schadenentwicklung

Thomas Bischof, Vorstandsvorsitzender, Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG, Gothaer Allgemeine Versicherung AG, Gothaer Vertriebs-Service AG; Jens Florian-Jansen, CEO, Marsh Deutschland; Moderation: David Gorr, stellvertretender Chefredakteur, Fachpublikationen Versicherungswirtschaft und Versicherungswirtschaft-heute

Die Zukunft der Versicherungswirtschaft: Was ist möglich, was nicht?

Ruedi Kubat, Vorstandsvorsitzender, Allianz Lebensversicherungs-AG; Stefanie Schlick, Vorstandsvorsitzende, Sparkassen Versicherung Sachsen; Dr. Thilo Schumacher, CEO, AXA Konzern AG; Torsten Uhlig, Mitglied der Vorstände, SIGNAL IDUNA Gruppe; Dr. Alexander Ströhl, Chefredakteur, AssCompact

