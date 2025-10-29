Newsletter
DKM 2025: Cash. verleiht Innovationsawards

Veröffentlichung: - Lesezeit 3 min
Foto: René Golz
Die Innovationsawards powered by Cash. in 2025

Traditionell verleiht Cash. auf der DKM in Dortmund mehrere Innovationsawards. In diesem Jahr gingen fünf Preise an Unternehmen aus den Segmenten Versicherungen, Investmentfonds, Sachwertanlagen und Finanzvertriebe.

In der Sparte Versicherungen ging der Award an Hiscox. Prämiert wurde das Modul Arbeitsausfall by Hiscox, das Freelancer und kleine Unternehmen absichert, wenn wichtige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausfallen. Tim Bethge, Deutschlandchef von Hiscox, sowie Franz Kupfer, Product Head Professional Indemnity, D&O, Property & Event, nahmen den Award von Cash.-Chefredakteur Frank O. Milewski entgegen. Kupfer über das Produkt: Der Unterschied von klassischen BU-Versicherungen zu unserer Lösung liegt darin, dass wir eine Versicherung für das Unternehmen bzw. den Freelancer geschaffen haben, die bei Ausfall die Leistung unkompliziert und automatisch an den Betrieb auszahlt, unabhängig vom tatsächlich entstandenen Schaden. Auch beim Abschluss stellen wir keine Gesundheitsfragen, hinter deren Antwort wir uns im Schadenfall „verstecken“ könnten.

Franz Kupfer (links) und Tim Bethge freuen sich über den Erhalt des Innovationsawards. (Foto: René Golz)

Lesen Sie hier, wie es weitergeht.

