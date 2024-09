Branchentreffen der Finanz- und Versicherungsbranche lädt ein

Hier treffen sich die Entscheider der Branche, die Vermittler und alle Branchenteilnehmer. Auf der zweitägigen Fachmesse präsentieren Global Player und Traditionsunternehmen, Nischenanbieter und Start-ups der Finanz- und Versicherungsbranche ihre Produkte und Dienstleistungen. Gleichzeitig ist die DKM das große Netzwerk und Weiterbildungsevent der Brache. So können Fachbesucher in 14 Kongressen IDD-konforme Weiterbildungszeit sammeln. Zeit fürs Networking bleibt außerdem – an den Ständen, in der Plaza, in der Vielbesucherlounge, in den Themenparks und Cateringoasen sowie beim Meet-Up am ersten Messeabend.

Prominente Speaker und kontroverse Diskussionen auf großer Bühne

In der Speaker’s Corner dürfen Sie sich auf prominente Namen aus Politik, Wirtschaft, Sport sowie die „Stars“ der Finanz- und Versicherungswirtschaft freuen. Das erwartet Sie unter anderem:

Politiktalk – wie geht’s weiter?

Im Gespräch mit Michael Bröcker, Chefredakteur, Table.Media und Peter Müller, Bundesverfassungsrichter a.D., ehemaliger Ministerpräsident Saarland.

Prof. Dr. Jens Südekum, Universitätsprofessor für Internationale Volkswirtschaftslehre, Berater der Bundesregierung

Dr. Norbert Rollinger, Vorstandsvorsitzender, R+V Versicherungs AG

Harald Rosenberger, Vorstandsvorsitzender, NÜRNBERGER Lebensversicherung AG

Dr. Dirk Steingröver, Mitglied des Vorstands, Allianz Versicherungs-AG

Jens Warkentin, Vorstandsvorsitzender, HDI AG

Barbara Schöneberger und Dr. Angelo Rohlfs, Vorstand, VHV Allgemeine Versicherung AG Lohnt sich Fußballsponsoring für ein Versicherungsunternehmen?

Frank Lamsfuß, Vertriebsvorstand, Barmenia und ein Secret Speaker, Bayer Leverkusen

