DKM 2024: Pangaea Life plant erstmals Publikums-AIF

Gemäß der (Vorab-)“Information für DKM-Besuchende“ investiert der Fonds mittelbar als Co-Investor in neu zu errichtende Wohnimmobilien im „Sunbelt“ der USA, also in den südlichen US-Bundesstaaten. Zwei Objekte sind bereits geplant, weitere werden innerhalb von 18 Monaten identifiziert, so die Ankündigung.

Als mögliche Objekte werden in der Vorabinformation ein Wohn-Hochhaus mit 370 Wohnungen und Einzelhandel im Erdgeschoss in Dallas (Texas) sowie ein Projekt in Miami (Florida) mit 85 Wohnungen vorgestellt.

10.000 US-Dollar Mindestanlage

Der Fonds wird als risikogemischter geschlossener Publikums-AIF konzipiert. Geplant ist ein Kommanditkapital von 30 Millionen US-Dollar mit der Erhöhungsoption auf bis zu 80 Millionen US-Dollar. Der Mindestanlagebetrag liegt bei 10.000 US-Dollar plus fünf Prozent Agio.

Geplant ist die Einstufung bezüglich der Nachhaltigkeit nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung. Für die einzelnen Projekte wird eine Zertifizierung nach LEED angestrebt. Als Service-KVG fungiert Hansainvest. Der Fonds wurde noch nicht final von Finanzaufsicht BaFin genehmigt.