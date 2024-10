BRSG und bAV: Ein Wettbewerbsvorteil auf dem Arbeitsmarkt?

Aufgrund der demografischen Entwicklungen und der absehbaren Entwicklung in den Sozialsystemen nimmt der Bedarf für eine zusätzliche Altersvorsorge neben der gesetzlichen Rentenversicherung stetig zu. Die Bundesregierung möchte mit dem 2. Betriebsrentenstärkungsgesetz (BRSG II) die bAV in Deutschland weiter stärken. Doch welche Bedeutung spielen Mitarbeiter-Benefits und freiwillige Zusatzleistungen des Arbeitgebers in Zeiten des Fachkräftemangels und im "War for Talents“? Und sind die bAV-Angebote für die Mitarbeiterbindung und das Recruting wirklich ein echter Wettbewerbsvorteil?