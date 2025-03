Cash. EXKLUSIV – WWK: Die Wiederauferstehung

Die Riester-Rente kommt wieder. Echt? Kein Scherz. Es gibt Lebensversicherer, die glauben an das Produkt. Und eine Menge Kunden. Seit Jahren steht das Produkt in der Kritik: zu bürokratisch, zu kompliziert, zu geringe Renditen. Doch wer sie abschaffen will, sollte sich fragen: Was ist die Alternative? Fakt ist, dass was geplant war, ist nach dem Ampelausfall vom Tisch. Fakt ist aber auch, dass die gesetzliche Rente allein für viele nicht ausreichen wird. Besonders Geringverdiener, Familien mit Kindern und Teilzeitkräfte profitieren von den staatlichen Zulagen. Ohne die Riester-Rente würde ihre Altersvorsorge noch stärker unter Druck geraten.

Richtig ist, aber auch, dass das System reformiert werden. Doch Riester abzuschaffen, sollte der Staat die Förderung vereinfachen, die Kosten senken; eine umfassende Digitalisierungsstrategie könnte das Produkt deutlich flexibler werden lassen. Die Probleme der Altersvorsorge löst man nicht durch Abschaffung, sondern durch Anpassung. Ohne private Vorsorge wächst die Rentenlücke weiter – und das betrifft Millionen. Riester hat Schwächen, aber ich halte es, trotz aller Kritik, für ein wichtiges Instrument, um Altersarmut vorzubeugen. Riester erlebt nun eine Wiederauferstehung. Fortsetzung folgt.

