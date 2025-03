Christof Schlindwein (Porta Equity): „Viele Banken bei ELTIF noch zögerlich“

Die EU-Verordnung zu European Long Term Investment Funds (ELTIF) ist per Januar 2024 grundlegend reformiert worden. Sachwertanlagen in diesem Mantel, dessen neue Generation auch als ELTIF 2.0 bezeichnet wird, hat die Redaktion in diesem Jahr erstmals in das Cash.-Ranking einbezogen. Den Porta Equity ELTIF hat das Unternehmen im April 2024 mit Hansainvest als Service-KVG aufgelegt. Seine Antworten unterteilt Schlindwein jeweils in einzelne Zitate:

Wie kommentieren Sie das Geschäftsjahr 2024?

Schlindwein: 1. „2024 konnten wir mit dem RCP IV Co-Investmentfonds ein Beteiligungsportfolio aufbauen, das institutionellen Standards entspricht – aber erstmals auch Privatanlegern offensteht. Small- und Mid-Cap-Private Equity bleibt eine attraktive Nische mit stabilen Renditen, gerade in unsicheren Zeiten.“

2. „Der neue ELTIF-Rahmen ist ein echter Wendepunkt: Er bringt exklusive Anlagechancen aus dem Private-Equity-Markt in die Depots privater Anleger. Mit dem Porta Equity ELTIF machen wir Hidden Champions investierbar – schon ab 100 Euro.“

3. „Viele Banken sind beim Thema ELTIF noch zögerlich – obwohl die Nachfrage von Berater- und Kundenseite deutlich steigt. Wir erwarten, dass sich 2025 die Buchbarkeit deutlich verbessert und damit der Markt erst richtig in Schwung kommt.“

Welche Erwartungen haben Sie für 2025 in Bezug auf Ihr Geschäft und/oder die Branche?

1. „Small- und Mid-Cap-Private Equity bleibt aus unserer Sicht der spannendste Bereich im Private-Markt-Universum: attraktive Bewertungen, wenig Wettbewerb und renditestarke Wachstumsmodelle, die kaum mit den Kapitalmärkten korrelieren.“

2. „Qualität schlägt Quantität – gerade bei illiquiden Anlagen. Unsere Auswahlprozesse basieren auf der doppelten Due Diligence: Zuerst durch führende Fondsmanager, dann durch uns. Nur so lässt sich langfristig Mehrwert schaffen.“

Wie sind Ihre konkreten Produktplanungen für 2025?

1. „Unser Ziel ist eine Netto-Rendite von 10 bis 12 Prozent p.a. – unabhängig von Börsenlaunen. Die Basis dafür: selektive Co-Investments in renditestarke Mittelstandsunternehmen mit stabilem Cashflow.“

2. „Mit dem Porta Equity ELTIF schaffen wir einen einfachen Zugang zur Private-Equity-Welt: ein All-in-One-Fonds mit institutioneller Qualität, starker Diversifikation und voller Depotfähigkeit.“

3. „Co-Investments und Secondaries sind für uns die Königsdisziplin. Sie erlauben Zugang zu Top-Beteiligungen mit attraktivem Pricing – und minimieren gleichzeitig die Blind-Pool-Risiken.“

4. „Private Equity galt lange als illiquide und exklusiv. Mit unserer Rückgabeoption nach einem Jahr Haltedauer schaffen wir ein neues Maß an Flexibilität – ohne Kompromisse bei der Qualität der Investments.“

