EXTRA ELTIF 2.0/Private Markets: Platzt jetzt der Knoten?

Schließlich würden diese Fonds ab Anfang 2024 in fast alle Arten von Sachwerten und Unternehmensbeteiligungen einschließlich Debt-Konzepte – zusammen auch als Privatmarktanlagen bezeichnet – investieren dürfen, ohne große Restriktionen an alle Investorengruppen verkauft werden, depotfähig sein und unter bestimmten Voraussetzungen weitere Vertriebskreise erreichen können als die bisher dominierenden alternativen Investmentfonds (AIFs).

Daran hat sich nichts geändert. Doch der Start war holprig. Zunächst kamen 2024 nur einzelne „ELTIF 2.0“ auf den Markt. Erst später im Jahr nahm das Angebot zu, die Nachfrage außerhalb von bankeigenen Filialnetzen blieb – soweit bekannt – indes weiter verhalten. Zur Erklärung wird meistens angeführt, dass ein Prospekt für ein komplett neues Vehikel halt etwas Zeit braucht, die EU-Detailvorschriften (RTS) zur ELTIF-Verordnung erst im Oktober 2024 fertig waren und sich die Depotfähigkeit insbesondere in Bezug auf die laufende Bewertung der Assets und damit der Anteile als komplex erwies. Hinzu kamen noch die oft langwierigen Prüf- und Implementierungsprozesse der Vertriebe.

All das ist inzwischen gelöst, jedenfalls von einzelnen Unternehmen. Wann also platzt auf breiter Front der Knoten im ELTIF-Vertrieb? Dazu gehen die Meinungen der Experten beim Cash.-Roundtable auseinander: Schon 2025, ab 2026 oder erst später. Einigkeit besteht in einem Punkt: Über kurz oder lang hat die Investition in Private Markets über ELTIF 2.0 riesiges Vertriebspotenzial – im In- und Ausland.

Doch es muss nicht immer ein ELTIF sein. Wie gut Privatmarktanlagen bei den Kunden ankommen können, belegt die riesige Summe, die Endkunden – weitgehend unbemerkt von der Fachöffentlichkeit – innerhalb von gut fünf Jahren seit Ende 2019 der Allianz Leben zur Investition in Private Markets über ihre Private Finance Police anvertraut haben: Mehr als 4,5 Milliarden Euro. Ob nun auf diesem Weg oder über einen ELTIF: Investitionsbedarf und Zielinvestments gibt es allemal genug.

