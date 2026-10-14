CoinShares bringt Stablecoin-Renditestrategien in Safe{Wallet}

CoinShares entwickelt Stablecoin-Renditestrategien für Nutzer von Safe{Wallet}. Railnet stellt die Vault-Infrastruktur, die Assets bleiben im eigenen Safe-Account. Das Modell soll institutionellen Zugang zu Onchain-Renditen erleichtern - wie die Partner die Risiken dabei verteilen.

CoinShares macht gemeinsam mit Safe Labs und Railnet Stablecoin-Renditestrategien für Nutzer von Safe{Wallet} verfügbar. Der Zugang erfolgt über das Earn-Widget in der Wallet. Safe{Wallet} dient Unternehmen und Onchain-Organisationen zur Verwaltung ihrer Assets.

CoinShares konzipiert und kuratiert die Strategien sowie das Risikomanagement. Nutzer können Stablecoins einsetzen und eine Auszahlung beantragen. Railnet stellt die Vault-Infrastruktur bereit und verbindet die Strategien über ein integriertes Drittanbieter-Widget mit Safe. CoinShares verwahrt die Assets nicht.

Onchain-Rendite bei eigener Verwahrung

Die Partner reagieren nach eigenen Angaben auf die Nachfrage von Unternehmen und Institutionen nach professionell konzipierten Onchain-Treasury-Lösungen. Renditeangebote für Stablecoins gebe es zwar viele, sie erforderten jedoch häufig die Übertragung von Assets an Dritte und den Einsatz von Protokollen ohne die für Treasury-Teams nötigen Kontrollen. Zugleich liegen Onchain-Stablecoin-Bestände von mehr als 315 Milliarden US-Dollar weitgehend ungenutzt.

Nutzer behalten ihre Assets im eigenen Safe-Account und entscheiden selbst über Einzahlungen und Auszahlungsanträge. Die Strategien richten sich an Unternehmens-Treasuries, Onchain-Organisationen, Stiftungen, Family Offices und private Krypto-Anleger.

CoinShares-Mitgründer und CEO Jean-Marie Mognetti sagt: „Seit mehr als zehn Jahren entwickelt CoinShares institutionelle Anlageprodukte in regulierten Finanzmärkten. Heute übertragen wir dieselbe Anlagedisziplin auf Blockchain-Netzwerke. Institutionen sollten sich nicht zwischen der Kontrolle über ihre Assets und dem Zugang zu professionell konzipierten Renditestrategien entscheiden müssen. Diese Zusammenarbeit löst diesen Zielkonflikt auf und ist der erste große Schritt, institutionelles Asset Management nativ onchain zu bringen.”

Safe und Railnet liefern Account- und Vault-Infrastruktur

Safe-CEO Rahul Rumalla sagt: „Safe will Unternehmen und Onchain-Organisationen sichere, programmierbare Kontrolle über ihre Assets geben. Diese Integration zeigt das sehr gut: Nutzer können auf professionell konzipierte Stablecoin-Strategien zugreifen und bleiben dabei über ihren eigenen Safe-Account in Selbstverwahrung. Indem wir die Asset-Management-Expertise von CoinShares, die Infrastruktur von Railnet und die Account-Ebene von Safe verbinden, machen wir institutionelles Onchain-Finanzwesen zugänglicher, ohne dass Nutzer die Verwahrung aufgeben müssen.”

Railnet, ursprünglich von Kiln entwickelt, stellt die technische Infrastruktur für Onchain-Strategien bereit. CEO und Mitgründer Laszlo Szabo sagt: „Wir sehen eine starke Nachfrage nach professionell risikogesteuerten Strategien und nach dem Zugang zu Renditen aus Real-World-Assets. Die bestehende Onchain-Infrastruktur wurde jedoch nicht für anspruchsvolle Vermögensverwalter entwickelt. Wir bauen die Vault-Infrastruktur, die die Transparenz und die Abwicklung bietet, die echtes Asset Management braucht. CoinShares hat diese Strategien auf Railnet aufgebaut, und sie sind nun für Safe{Wallet}-Nutzer zugänglich - ein bedeutender Schritt, denn Safe vertrauen die meisten Unternehmen und Onchain-Betreiber, die Kapital in großem Umfang verwalten.”