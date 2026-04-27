Schwaches Suchinteresse: Warum Privatanleger bei Bitcoin derzeit kaum hinschauen

Die aktuelle Datenlage zeichnet ein bemerkenswert konsistentes Bild: Während sich der Kryptomarkt strukturell weiterentwickelt, bleibt das Interesse vieler Privatanleger auffällig schwach. Wie eine neue Infografik von boersen-parkett.de zeigt, fällt das Suchverhalten in Deutschland auf ein Niveau zurück, das zuletzt vor Jahren beobachtet wurde – ein Signal, das historisch oft mit Wendepunkten korreliert hat. Die Auswertung kombiniert Google-Trend-Daten mit Umfrageergebnissen und Verhaltensanalysen von Privatanlegern.

Der Trend-Score für „Bitcoin kaufen“ liegt demnach aktuell bei 19 von 100 Punkten. Das entspricht dem niedrigsten Stand seit fünf Jahren. Noch stärker fällt der Rückgang bei „Ripple kaufen“ aus: Hier liegt der Wert nur noch bei zwei von 100 Punkten.

Parallel dazu zeigt eine internationale Verbraucherumfrage der Deutschen Bank eine ausgeprägte Skepsis. 13 Prozent der Befragten erwarten, dass der Bitcoin-Kurs bis Ende 2026 unter 20.000 US-Dollar fällt. Nur drei Prozent rechnen mit einer Rückkehr zum Allzeithoch.

Privatanleger handeln häufig prozyklisch

Die Daten deuten darauf hin, dass viele Krypto-Privatanleger prozyklisch agieren. 64 Prozent geben an, erst nach starken Kursanstiegen zu kaufen. Nur 23 Prozent nutzen Rücksetzer gezielt für Einstiege. Der Rest erkennt kein klares Muster im eigenen Verhalten.

Auch bei fallenden Märkten zeigt sich ein auffälliges Bild. 49 Prozent der Privatanleger verkaufen nach eigenen Angaben in solchen Phasen. Damit kaufen viele Anleger nach steigenden Kursen und verkaufen bei Schwäche.

Soziale Medien spielen bei Anlageentscheidungen eine zentrale Rolle. Nur 14 Prozent der Befragten nennen fundamentale Analysen als wichtigste Entscheidungsgrundlage. Die Auswertung legt nahe, dass Stimmung und öffentliche Wahrnehmung das Verhalten vieler Anleger stärker prägen als Daten.

Stimmung prägt den Kryptomarkt

„Die Daten zeigen klar: Viele Krypto-Privatanleger handeln entgegen der bekanntesten Börsenweisheit – sie kaufen nach starken Kursanstiegen und verkaufen in Phasen der Schwäche. Dieses Verhalten ist kein Zufall, sondern ein wiederkehrendes Muster, das stark von Stimmung und öffentlicher Wahrnehmung geprägt ist. Genau darin liegt eine der größten strukturellen Schwächen vieler Marktteilnehmer. Nicht die lauteste Marktphase ist entscheidend – sondern jene, in der kaum noch jemand hinschaut“, sagt Raphael Lulay, Herausgeber von boersen-parkett.de.