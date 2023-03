Deutsche Finance bringt weiteren Publikums-AIF

Der Alternative Investmentfonds (AIF) ist Nachfolger des im vergangenen Jahr platzierten DF Deutsche Finance Investment Fund 18, der zum 31. Dezember 2022 mit rund 70 Millionen Euro und damit wesentlich oberhalb des prospektierten Fondsvolumens von 35 Millionen Euro geschlossen wurde, teilt die Deutsche Finance Group mit.

Der DF Deutsche Finance Investment Fund 22 ermöglicht Privatanlegern den exklusiven Zugang zu einer institutionellen Anlagestrategie in der Assetklasse Immobilien, heißt es in der Mitteilung des Unternehmens. Die Investitionsstrategie des Investmentfonds umfasst dabei mittelbare Investments in Immobilien, immobilienähnliche und immobilienbezogene Investments sowie Investments in Private Equity Real Estate Strategien.

Rund sechs Jahre Laufzeit

Der Investmentfonds verfügt über ein prospektiertes Eigenkapital von 35 Millionen Euro, eine Laufzeit von rund sechs Jahren und einen prognostizierten Gesamtmittelrückfluss von 152 Prozent. Die Beitrittsphase ist bis zum 30. Juni 2024 geplant. Die Mindestbeteiligung liegt bei 1.000 Euro plus fünf Prozent Agio.

„Das hervorragende Platzierungsergebnis zeigt die hohe Nachfrage von Privatanlegern nach attraktiven Sachwertstrategien“, so Peter Lahr, Geschäftsführer der Deutsche Finance Solution GmbH und Markus Spengler, Geschäftsführer der Deutsche Finance Capital GmbH, mit Blick auf das erreichte Volumen des Vorgängerfonds.