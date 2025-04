Solvium Capital kündigt weiteres Wachstum an

Kumuliert mehr als 700 Millionen Euro haben Anleger und Anlegerinnen Solvium Capital für die Logistikinvestments bisher anvertraut. In diesem Jahr soll die Grenze von 800 Millionen Euro überschritten werden, kündigt das Unternehmen an. „Das mit diesem Erfolg verbundene Vertrauen macht uns stolz und spornt uns an, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen“, so Geschäftsführer Jürgen Kestler.

Seit Anfang des Jahres ist der alternative Investmentfonds (AIF) Solvium Transportlogistik Fonds für Privatanleger im Vertrieb. Darüber hinaus können semiprofessionelle Anleger sich an zwei Vermögensanlagen beteiligen, bei denen die Mindestanlage 200.000 Euro beträgt. Solvium hat zudem vor Kurzem bekannt gegeben, einen neuen Fonds für Institutionelle Anleger aufgelegt und in Deutschland für den Vertrieb zugelassen zu haben.

André Wreth, Vertriebsvorstand der Solvium Holding: „Im vergangenen Jahr haben wir über 100 Millionen Euro Eigenkapital einwerben können. Es hat sich in verschiedenen Krisen der letzten Jahre gezeigt, dass die Märkte, in denen wir investieren, stabil sind, ja manchmal sogar von Krisen profitieren konnten. Im Bereich Güterwagen erwarten wir eine weitere Belebung des Marktes durch politische Entscheidungen der EU und der Bundesregierung, nun besonders in Infrastruktur zu investieren.“