Deutsche Finance schließt weiteren Mietvertrag in den USA ab

Das in San Francisco ansässige Fintech-Unternehmen Plaid mit mehr als 900 Mitarbeitern in sechs Büros weltweit hat einer Mitteilung der Deutschen Finance zufolge langfristig rund 45.000 Quadratfuß (rund 4.200 Quadratmeter) Bürofläche in dem Objekt angemietet. Plaid ist demnach im Bereich Financial Services aktiv und weltweit für mehr als 12.000 Finanzunternehmen tätig.

Der Gebäudekomplex „530 Broadway“ liegt inmitten des Soho Districts direkt am Broadway, Ecke Spring Street und befinde sich in einer der attraktivsten und gefragtesten Einzelhandels- und Bürolagen in New York City. Seit dem Erwerb im Jahr 2020 wurde die Immobilie im Rahmen eines umfassenden Redevelopment-Konzepts modernisiert und neu positioniert. Im Dezember 2024 wurde durch den Abschluss eines langfristigen Mietvertrags mit dem Textileinzelhandelsunternehmen Calvin Klein bereits rund 7.300 Quadratfuß Einzelhandelsflächen vermietet.

„Der Abschluss des langfristigen Mietvertrags ist nicht nur eine Bestätigung unserer Investmentstrategie, sondern auch ein klares Signal für die erfolgreiche Neupositionierung von 530 Broadway“, so Symon Godl, Chief Investment Officer der Deutschen Finance Group. Erst vor wenigen Tagen hatte das Unternehmen schon den Abschluss eines langfristigen Mietvertrags über 130.000 Quadratfuß Bürofläche (gut 12.000 Quadratmeter) im „Transamerica Pyramid“-Komplex in San Francisco gemeldet.