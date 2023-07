Deutsche Finance schließt Club Deal Boston IV mit über 200 Millionen US-Dollar Anlegergeld

Der „DF Deutsche Finance Investment Fund 21 – Club Deal Boston IV“ verfügt über ein prospektiertes Eigenkapital von 200 Millionen US-Dollar bei einer geplanten Laufzeit von rund vier Jahren und einem prognostizierten Gesamtmittelrückfluss von 140 Prozent.

Mit dem Alternativen Investmentfonds (AIF) investieren Privatanleger gemeinsam mit institutionellen Investoren in zwei Projektentwicklungen für Labor-Büro-Gebäude mit einer Gesamtnettomietfläche von circa 63.200 Quadratmetern sowie in die Weiterentwicklung des Life-Science-Campus „Boynton Yards“ in der US-Metropole Boston. Der Fonds war im August 2022 in die Platzierung gegangen.

„Wir freuen uns sehr über das hervorragende Platzierungsergebnis“, so Peter Lahr, Geschäftsführer der Deutsche Finance Solution GmbH.

Ihren ersten lancierten Lab-Office Club Deal in Boston hatte die Deutsche Finance im Februar 2022 rund neun Monate vor Beendigung der prospektierten Laufzeit mit einer Gesamtauszahlung von 140,1 Prozent und damit über Plan aufgelöst. Privatanleger haben nach 27 Monaten Investitionsdauer ihre Einlage nebst einer Verzinsung von mehr als 16 Prozent pro Jahr (IRR) zurückerhalten.