Jamestown, Anbieter von US-Immobilienfonds in Deutschland, hat seine Leistungsbilanz zum Stand 1. Januar 2024 veröffentlicht. Jamestown verwaltet derzeit Vermögenswerte von rund 11,6 Milliarden US-Dollar, davon rund 3,7 Milliarden US-Dollar in Publikumsfonds für Privatanleger in Deutschland.