Komplett nachhaltig: Die Bayerische legt Basisrente neu auf 

Die Bayerische hat ihre Basisrente neu ausgerichtet. Kernelement der Basisrente Blue Invest: Die Anlagebeiträge fließen ausschließlich in die nachhaltigen Sachwertefonds der Unternehmenstochter Pangaea Life. Während der Fonds ‚Blue Energy‘ gezielt in erneuerbare Energien wie Solar-, Wind- und Wasserkraft sowie in Energiespeicher und energieeffiziente Projekte investiert, liegt der Fokus des Fonds ‚Blue Living‘ auf nachhaltigen Wohnimmobilien weltweit, insbesondere in Metropolregionen in Deutschland und dem Süden der USA.

„Unsere aktuelle Studie „Nachhaltiges Investieren 2024 der Pangaea Life belegt, dass Energie und Wohnungsbau zu den Top-3-Sektoren gehören, denen die Deutschen in puncto Geldanlage den größten nachhaltigen Impact zutrauen. Genau auf diese Bereiche zielen unsere Pangaea Life Fonds ab, und das mit einem Höchstmaß an Transparenz“, betont Martin Gräfer, Vorstandsmitglied der Bayerischen.

BU-Absicherung optional

Zusätzlich zum Aufbau der eigenen Altersvorsorge bietet sie der neue Basistarif on top die Möglichkeit an, den Eintritt einer Berufsunfähigkeit abzusichern. Dies reicht von der reinen Beitragsbefreiung bis hin zum Erhalt einer Berufsunfähigkeitsrente, die bis zum Beginn der Altersrente ausbezahlt wird. Darüber hinaus bietet der Versicherer auch die Option der fortgeführten Beitragsdynamik. Dabei übernimmt die Bayerische nicht nur den Beitrag bei Eintritt der Berufsunfähigkeit, sondern auch alle künftigen planmäßigen Beitragserhöhungen des Vorsorgevertrags.

„Damit erhalten Kundinnen und Kunden ein umfassendes Instrument zur Absicherung des Einkommens im Alter, ganz im Sinne unseres Vorsorge- und Präventionsgedankens“, sagt Gräfer. „Davon profitieren nicht nur Selbständige und Personen mit einem hohen versicherungspflichtigen Einkommen. Gerade auch für Frauen mit unterbrochenen Erwerbsbiografien kann die Basisrente eine attraktive Anlageform sein, indem sie als vorgezogener Versorgungsausgleich abgeschlossen wird – mit dem Effekt eines ausgewogeneren Vorsorgekonzepts für die gesamte Familie.