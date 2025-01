Die Bayerische – Startcampus Fleesensee: „Die Menschen sind dankbar für gute Beratung“

„Drei Tage gemeinsam zu verbringen, intensiv zu arbeiten, sich auszutauschen und gegenseitig zu inspirieren – das sei der Inbegriff von Gemeinschaft. „Genau so verstehen wir das „Löwenrudel“: eine starke, engagierte Community“, sagt Vertriebsvorstand Martin Gräfer im Gespräch mit Cash. Dabei stehe insbesondere das Gemeinschaftsgefühl an erster Stelle.

Hinzu komme die fachliche Weiterentwicklung. „Wir widmen uns den Themen, die für unsere Kunden von zentraler Bedeutung sind – von der Zielgruppe der Babyboomer über das Thema Gender Pension Gap bis hin zur Altersvorsorgeberatung und Gewerbeversicherung“, so Gräfer weiter. Intensive Workshops in kleinen Gruppen böten die Möglichkeit, individuell relevante Inhalte zu erarbeiten und praxisnahes Wissen mitzunehmen.

„Das dritte Ziel ist der Spirit – die Motivation. Die Zeit hier am Fleesensee bietet Raum, neue Energie zu tanken und frische Ideen zu sammeln. Die besondere Umgebung und die Gelegenheit, über die Inhalte nachzudenken, während man nach Hause reist, sorgen dafür, dass das Erlebte nachwirken kann, bevor der Alltag wieder beginnt. Die Location ist somit nicht nur Kulisse, sondern ein essenzieller Bestandteil des Programms“, betonte der Vertriebsvorstand.

Der Blick nach vorn beginnt mit dem Blick zurück

Der Blick nach vorn begann mit einem Blick in den Rückspiegel: Und der zeigte, dass trotz Rezession und politischer Unsicherheiten das Geschäftsjahr 2024 für die Bayerische äußerst erfolgreich verlaufen ist. Angesichts von rund 1,85 Milliarden Euro Beitragseinnahmen war Vorstand Martin Gräfer äußert zufrieden: „Es gibt viele Gründe zu feiern.“ Besonders im Neugeschäft der Lebensversicherung und im Bereich Biometrie konnte das Unternehmen deutlich zulegen. Aber auch in der betrieblichen Altersversorgung (bAV) erzielte die Bayerische erneut beeindruckende Ergebnisse und übertraf das ohnehin herausragende Vorjahr 2023, so Gräfer.

Ein weiterer Meilenstein des Jahres war laut Gräfer die Wiederaufnahme des aktiven Geschäftsbetriebs der Bayerischen Vorsorge Lebensversicherung AG (BY). „Besonders stolz bin ich darauf, dass es uns gelungen ist, die BY zum 1. Juli 2024 wieder an den Start zu bringen“, sagte Gräfer. Dieser Schritt sei alles andere als selbstverständlich gewesen und habe umfangreiche Vorbereitungen sowie eine gehörige Portion Einsatz erfordert. „Das war eine enorme Teamleistung, die uns mit einem großartigen Ergebnis belohnt hat.“

Man habe das Schiff aus dem Trockendock geholt, betonte der Vorstandsvorsitzende Dr. Herbert Schneidemann, der aus München live zugeschaltet wurde. Man habe mit dem Erfolg nicht gerechnet. „Das was der Bayerischen gelungen ist, habe ich nicht erwartet“, so Schneidemann. Nach dem Rebranding im Jahr 2012 habe sich das Unternehmen sehr gut entwickelt, das Eigenkapital sei verdreifacht worden.

Gräfer verglich das Unternehmen mit einer Flotte auf hoher See, bestehend aus drei starken „Schiffen“: der Bayerischen Lebensversicherung (BL), der Bayerischen Allgemeinen Versicherung (BA) und dem „Flaggschiff“ Bayerische Vorsorge Lebensversicherung (BY). „Die BY wird neue Akzente setzen und die anderen Unternehmensbereiche perfekt ergänzen“, betonte Gräfer. Neben den kontinuierlich guten Platzierungen in Top-Rankings und Ratings sei vor allem auch die Pangea ein wichtiger Baustein für die starke Position der Bayerischen hervor. Allerdings seien diese Erfolge jedoch nicht nur Grund zur Freude, sondern auch eine Verpflichtung, die eingeschlagene Richtung beizubehalten.

Mit überzeugenden Angeboten Sicherheit geben

Gräfer unterstrich die zentrale Bedeutung von Entscheidungen, sowohl auf persönlicher als auch auf unternehmerischer Ebene. Er erklärte, dass intuitive Entscheidungen oft von Emotionen und kognitiven Verzerrungen beeinflusst seien, was gerade in der Versicherungsbranche fundierte und reflektierte Entscheidungen unerlässlich mache. Die Herausforderung liege darin, Kundinnen und Kunden in unsicheren Zeiten mit überzeugenden Angeboten Sicherheit zu bieten. Gleichzeitig ermutigte er die Teilnehmer, ihre eigene Rolle als Beraterinnen und Berater kritisch zu reflektieren und sich ehrgeizige Ziele für die Zukunft zu setzen.

Zum Abschluss seines Vortrags appellierte Gräfer an das Publikum, ihre Entscheidungen für das kommende Jahr bewusst zu treffen und schriftlich festzuhalten, um Verbindlichkeit zu schaffen. Mit dieser inspirierenden Botschaft übergab er die Bühne an die renommierte Rednerin Katja Porsch, die mit einem mitreißenden Vortrag über Motivation und Entscheidungsfindung den zweiten Teil der Veranstaltung einleitete.

