Die Bayerische stellt Vertriebsorganisation neu auf

Die Bayerische-Vertriebsvorstand Martin Gräfer baut das Vertriebsressort um. Unter der Motto "Konsolidierung, Bündelung, Digitalsierung" startet die Versicherungsgruppe mit umfassenden Veränderungen in der Vertriebsorganisation ins neue Jahr.

Maximilian Buddecke wird als Leiter des neuen Bereichs „Persönlicher Vertrieb“ die gesamte Verantwortung für die Ergebnisse in der Zusammenarbeit mit unseren persönlichen Vertriebspartnern in allen Regionen Deutschlands übernehmen. Dies betrifft sowohl die Zusammenarbeit mit den Maklerinnen und Maklern, den Vertriebsgesellschaften als auch mit dem strategisch bedeutenden Exklusivvertrieb.

Joachim Zech wird als Geschäftsführer der „die Bayerische Online-Versicherungsagentur und -Marketing GmbH“ (BOAM) den Bereich zum ganzheitlichen Ansprechpartner für den Online- und Digitalvertrieb ausbauen. Ein besonderer Schwerpunkt dieser Verantwortung liegt darauf, die Verzahnung des Onlinevertriebs mit dem persönlichen Vertrieb noch übergreifender zu denken. Die BOAM wird deshalb in die Themenfelder Online-Angebotswelt, WebDataTechnology, Online-Kooperationen & Anbindungen, Betreuung von Online-Vertriebspartnern und Dialogmarketing aufgegliedert.

Ute Thoma wird zusätzlich zu ihrer Verantwortung als Leiterin des Geschäftsfeldes Unternehmensvorsorgewelt gemeinsam mit dem zuständigen Leiter Bankenvertrieb, Volker Eisele (51), die Zusammenarbeit mit Banken vorantreiben. Neben der exklusiven Zusammenarbeit mit der deutschen Niederlassung der Oberbank AG ist es 2022 gelungen, mit einer Reihe weiterer, regionaler Banken aktiv zusammenzuarbeiten.

Konsolidierung, Bündelung, Digitalisierung

Im Bereich der Backoffice-Funktionen und des Vertriebspartnersupports lautet die Devise „Bündelung von Kompetenzen“: Dominik Brandt (43) wird diesen Bereich für alle Vertriebswege verantworten. Lisa Deurer (34), die an ihn direkt berichtet, wird sich um die außerordentlich wichtigen Themen Vertriebspartnergewinnung und -bindung konzentrieren. Die vertriebliche Organisationsentwicklung sowie die Implementierung neuer Vertriebswege-Strategien werden von Sebastian Hahn (36) und seinem Team verantwortet.

Hahn sowie Brandt werden hierzu direkt an Maximilian Buddecke berichten. Für den Exklusivvertrieb bleiben weiterhin Stefan Finsterwalder (52) gemeinsam mit Thomas Winkels (54) verantwortlich. Im Maklervertrieb verantwortet Stefan Schlett (42) die Leitung der VD Süd, Matthias Wulfers (39) die Leitung der VD Mitte und Mathias Clemens (54) die VD Nord/Ost. Die gezielte Betreuung überregionaler Vertriebsorganisationen bleibt in der Verantwortung von Thorsten Affeld (56).

„2022 war für die Bayerische gerade in der Lebensversicherung erneut ein sehr erfreuliches Jahr! Mit einer Reihe umfassender, innovativer organisatorischer Änderungen werden wir im neuen Jahr dieses Momentum noch steigern. Ich freue mich deshalb sehr, dass wir uns für die Bündelung unserer Vertriebskraft auf Persönlichkeiten verlassen können, die in den vergangenen Jahren bewiesen haben, dass sie unseren Erfolg am Markt erheblich ausbauen können“, freut sich Martin Gräfer, Mitglied des Vorstands der Versicherungsgruppe die Bayerische.

Große Ziele

„Uns liegen die Menschen, die sich um die persönliche Beratung kümmern, sehr am Herzen. Die neue Organisationseinheit ,Persönlicher Vertrieb‘ soll diesen Anspruch untermauern und mit Leben füllen. Das sind große Ziele. Es geht uns nicht darum, Kosten zu senken, es geht darum, unseren gemeinsamen Erfolg zu vergrößern und die uns zugewandten Partnerinnen und Partner für die Bayerische zu begeistern. Noch besser möchten wir weiterhin diejenigen Partner unterstützen, die digitale Vertriebsmodule etabliert haben und die Zusammenarbeit mit Banken weiter ausbauen“, so Gräfer weiter, der im Vorstand der Versicherungsgruppe auch das Vertriebsressort verantwortet.