Neuer Markenbotschafter: Allianz Leben holt Günther Jauch ins Boot

Unter dem Motto „Wo soll´s denn hingehen?“ wollen Deutschland bekanntester Moderator und Deutschlands größter Lebensversicherer auf den steigenden Vorsorgebedarf in Deutschland hinweisen und mehr Menschen dafür gewinnen, sich aktiv mit ihrer finanziellen Zukunft auseinanderzusetzen.

„Der lange prognostizierte demografische Wandel in Deutschland zeigt spürbare Wirkung, weil die geburtenstarken Jahrgänge jetzt und in den kommenden Jahren in Rente gehen. Vorsorge wird immer wichtiger, um im Alter zuverlässig ein zusätzliches Einkommen zu haben“, sagt Katja de la Viña, Vorstandsvorsitzende der Allianz Lebensversicherung. Gerade in unsicheren Zeiten und angesichts der Herausforderungen für das Rentensystem werde der zusätzliche Vorsorge-Bedarf künftig eher größer.

Er stelle persönlich immer wieder fest, dass der Bedarf an Vorsorge definitiv da sei, aber dies vielen noch gar nicht richtig klar geworden sei, wird der Moderator in der Mitteilung der Allianz Leben zititiert. „Mit allen Folgen, die das dann für die Zukunft so vieler Menschen haben kann“, so Jauch. Daher wolle man Menschen aktiv ansprechen und sie motivieren, sich um ihre finanzielle Zukunft zu kümmern. „Wir fragen also, wo es hingehen soll, und kommen über diesen Weg zum individuellen Bedarf an Vorsorge und zu passgenauen Optionen, um jetzt was zu tun“, sagt Jauch. Dabei gilt für Altersvorsorge und Vermögensaufbau: Je früher die Menschen damit beginnen, desto besser.

Starker, glaubwürdiger Botschafter für die Vorsorge

„Wir haben mit Günther Jauch einen starken und glaubwürdigen Botschafter für die Vorsorge gewonnen“, ergänzt Daphne Böcker, Co-CEO von Allianz Kunde und Markt. „Mit der Kampagne und der Frage „Wo soll’s denn hingehen?“ bringen wir die Menschen an den entscheidenden Punkt: Dass sie sich Gedanken über ihre finanzielle Zukunft machen, über die nachhaltige persönliche Strategie für die kommenden Jahre und Jahrzehnte“, so Böcker.

Offiziell startet die Multikanal-Kampagne am 22. Juli 2024 mit TV-Werbespots in verschiedenen Sendern, begleitet von Online-Videos und Social Media sowie Außenwerbung in zahlreichen deutschen Städten. Zudem nutzen Allianz Agenturen vor Ort eigene Aktionsmöglichkeiten, etwa mit passender Agenturausstattung, Online- und Social-Kommunikation oder Großflächen-Werbung. Parallel setzt die Allianz Lebensversicherung weiter auf die erfolgreiche Werbekampagne unter dem Motto „Da für Dein Leben“. Nach Aussagen des Lebensversicherer sollen sich beide Aktionen ergänzen und verstärken.