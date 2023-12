Dr. Barbara Ries: Baloise mit neuer Vorständin Leben

Ries wird in den Vorstand von Baloise in Deutschland berufen und übernimmt spätestens zum 1. Juli 2024 die Verantwortung für das Ressort Leben. Sie studierte und promovierte mit den Schwerpunkten Bank- und Finanzwirtschaft in Münster und Hagen. Sie ist außerdem CFA Charterholder (Chartered Financial Analyst).

Von 2008 bis 2011 war sie bei der Provinzial NordWest Holding AG zunächst Kapitalmarktspezialistin und ab 2012 Abteilungsleiterin Marktrisikomanagement, Asset Liability Management und Planung. Sie kam 2015 zur Deutschen Rückversicherung AG und hatte dort verschiedene Führungspositionen inne, zuletzt als Bereichsleiterin Leben/Kranken Markt- und Produktmanagement.