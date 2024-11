Ecclesia holt Nicole Westphal

Sie bringt über 20 Jahre Erfahrung in der Assekuranz mit und war zuletzt unter anderem als Regional Head of Sales & Client Management in Frankfurt bei Willis Towers Watson tätig.

Bereits zum 1. Januar 2025 sollen weitere Mitarbeitende in der Kunden- und Fachbetreuung zum Team hinzustoßen, das in den kommenden Jahren im zweistelligen Bereich weiterwachsen soll. In der Metropolregion Frankfurt sind laut Ecclesia zahlreiche Unternehmen der Pharma-, Chemie-, Metallverarbeitungs- und Automobilindustrie sowie aus dem Finanzdienstleistungssektor beheimatet – Branchen, in denen die deas über eine jahrzehntelange Erfahrung verfüge.