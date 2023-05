Zurich baut Rechtsschutz-Sparte aus

Die Zurich Gruppe Deutschland schärft ihre strategische Ausrichtung im Rechtsschutz-Bereich und geht zudem mit neuen Produkten an den Markt. Zudem wird das Geschäftsfeld deutlich serviceorientierter ausgerichtet und um eine Rechtsschutz-Absicherung speziell für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) erweitert.

„Kunden mit einer Rechtsschutz-Versicherung profitieren von unserem exzellenten Netzwerk von Partneranwälten und Kanzleien vor Orts, sagt Arndt Stange, Leiter der neu gegründeten Zurich Rechtsschutz Deutschland GmbH. Darüber hinaus haben die Versicherten aber auch Anspruch auf eine außergerichtliche Meditation.

Vom Kostenerstatter zum Partner

Nach Angaben der Zurich können per Anwalt-Hotline oder -Chat 80 Prozent der Anliegen bereits finalisiert werden – ohne, dass für die Kunden Kosten entstehen oder die Versicherung in Anspruch genommen wird. Zudem bietet die Zurich einen juristischen Check bei Bußgeldbescheiden sowie Kündigungs-, Arbeits- oder Mietverträgen an.

„Viele Menschen sind sich bei juristischen Fragen unsicher – zurecht. Denn oft sind die Sachverhalte durchaus vertrackt. Wir wollen uns vom Rechtsschutz-Versicherer zum Rechtsservice-Anbieter entwickeln. Kunden bekommen von unseren Experten eine rechtliche Einschätzung – und das auch ohne Eintreten des Versicherungsfalles“, erklärt Stange. „So wandeln wir uns von einem reinen ‚Kostenerstatter‘ zu einem kompetenten Partner an der Seite unserer Kunden.“

Rechtschutz-Integration in Firmen-Produktpalette

Im Zuge dieser Stärkung der Rechtsschutz-Sparte wird auch der Zurich Firmen Schutz – eine Produktpalette für Gewerbekunden – um eine Rechtsschutz-Police erweitert. Dieses neue Produkt für kleine und mittlere Unternehmen umfasst einen Firmen-, Verkehrs-, Privat- und Immobilien-Rechtsschutz, optional auch einen Straf-Rechtsschutz.

Der neue Firmen-Rechtsschutz soll in rechtlichen Situationen mit Mitarbeitenden, Kunden oder Geschäftspartnern helfen und kann für ausgewählte Branchen um einen sogenannten Firmenvertragsrechtschutz ergänzt werden. „Dieser hilft bei gerichtlichen Streitigkeiten, wenn der Kunde zum Beispiel wegen eines angeblichen Mangels seine Rechnung nicht begleichen will. Dies sichert die Liquidität unseres Kunden und ist eine sinnvolle Ergänzung des Produktes“, so Stange.

Dazu kommt einen Verkehrs-Rechtsschutz für den Fuhrpark und ein Privat-Rechtsschutz, der auch das private Risko der Unternehmerinnen und Unternehmer im Falle eines Rechtsstreits sichert. Den Abschluss bildet ein Immobilien-Rechtsschutz, der die Geschäftsräume und deren Nutzung schützt. Die Rechtsschutzversicherung übernimmt zum Beispiel das Honorar des eigenen Rechtsanwalts, die Kosten für Gerichte oder Sachverständige sowie die Auslagen der Gegenseite, sofern diese erstattet werden müssen. Durch einen Zusatzbaustein ist auch ein erweiterter Straf-Rechtschutz mit versicherbar: Er schützt den Eigentümer der Firma bei Ordnungswidrigkeiten oder wenn gegen ihn ermittelt wird.

Für schwerwiegendere Fälle wird außerdem ein Spezial-Straf-Rechtsschutz als separater Vertrag angeboten: Er hilft bei der Unterstellung einer Straftat und das bereits vor Einleitung eines möglichen Ermittlungsverfahrens, wie beispielsweise beim Vorwurf der Steuerhinterziehung. Hier finanziert die Police die anwaltliche Verteidigung bei Durchsuchungen oder Beschlagnahmungen. Durch die Übernahme der Kosten für Öffentlichkeitsarbeit hilft sie zudem, den Ruf der Firma zu schützen. Im Spezial-Straf-Rechtsschutz sind alle Mitarbeitenden des Unternehmens versichert.