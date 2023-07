Strategische Übernahme: Arag erwirbt D.A.S. in UK

„Zeigt her euren Impact“, schallt es uns in der Versicherungsbranche von Verbraucherschützern, Medien und NGOs entgegen, wenn es um die Nachhaltigkeit von ESG-Fonds geht. Und in der Tat sehe ich die Assekuranz in der Pflicht, ihre Produkte nicht nur grün zu labeln, sondern den Nutzen ihrer …