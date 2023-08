Eilmeldung: Ökoworld trennt sich von CEO Alfred Platow und etabliert neue Führungsspitze

Der Aufsichtsrat der Ökoworld AG hat entschieden, sich mit sofortiger Wirkung vom bisherigen Vorstandsvorsitzenden, Alfred Platow (76), aufgrund unterschiedlicher Vorstellungen über die künftige Entwicklung des Unternehmens zu trennen. Vorbehaltlich der Zustimmung der zuständigen Regulierungsbehörden wird es auch zu Veränderungen im Verwaltungsrat der Kapitalanlagegesellschaft Ökoworld LUX S.A. kommen. So sollen neben Torsten Müller nun auch Andrea Machost und Alexander Funk in den Verwaltungsrat einziehen.

Neues Führungsteam

Katrin Hammerich, Andrea Machost und Torsten Müller werden mit sofortiger Wirkung die Leitung der im Freiverkehrssegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelten Ökoworld AG als Team übernehmen. Dies hat der Aufsichtsrat der Ökoworld AG unter der Führung von Prof. Dr. Heinz J. Hockmann auf seiner Sitzung am 04. August 2023 beschlossen. Katrin Hammerich, Andrea Machost und Torsten Müller gehören bereits seit Jahren dem Vorstand beziehungsweise dem Unternehmen an, das zu den führenden deutschen ethisch-ökologischen Vermögensberatungen zählt.

Alfred Platow, Gründer und CEO von Ökoworld, scheidet mit sofortiger Wirkung aus dem Amt. (Foto: Ökoworld)

„Als Aufsichtsrat haben wir den notwendigen Generationenwechsel der Ökoworld AG, die zu den Pionieren der nachhaltigen Geldanlage in Deutschland zählt, bereits seit langem vorbereitet. Dieser ist notwendig für eine erfolgreiche Zukunft und damit im Interesse der Idee hinter Ökoworld, der Kunden, der Mitarbeitenden wie auch der Aktionäre. Alfred Platow hat das Unternehmen zusammen mit Klaus Odenthal in den 70er Jahren des vorherigen Jahrhunderts aufgebaut und zu einem der führenden und vielfach ausgezeichneten Anbieter nachhaltiger Anlagen in Deutschland ausgebaut. Hierfür gilt ihm unser Dank. Nun übernimmt eine neue Generation ausgewiesener Expertinnen und Experten im Team die Führung. Katrin Hammerich, Andrea Machost und Torsten Müller kennen Ökoworld, deren Werte und Geschäftsphilosophie seit vielen Jahren, und wir kennen sie. Dem neuen Vorstand wünsche ich weiterhin viel Erfolg in der Führung des Unternehmens, das in besonderer Weise für Haltung, Verantwortung und Professionalität in der Vermögensverwaltung steht“, kommentiert Prof. Dr. Heinz J. Hockmann, Aufsichtsratsvorsitzender der Ökoworld AG.

Da die Ökoworld AG künftig im Team geführt wird, werden die Aufgaben des bisherigen Vorstandsvorsitzenden entsprechend unter den drei Vorstandsmitgliedern aufgeteilt.

„Ökoworld ist ein besonderes Unternehmen, und dies wollen wir auch in der Art und Weise, wie wir es zukünftig führen wollen, zum Ausdruck bringen. Wir wollen das Besondere bewahren und gleichzeitig im Dialog mit unseren Kunden, unseren Mitarbeitenden und den übrigen Stakeholdern neu interpretieren, um Ökoworld und seine Idee von nachhaltigem Investieren in die Zukunft zu überführen. Unsere langjährige Erfahrung im Unternehmen ist dabei die Basis für verantwortungsvolles, langfristiges Handeln. Wir freuen uns auf die erweiterte Aufgabe“, so Katrin Hammerich, Andrea Machost und Torsten Müller.

Katrin Hammerich wurde im Januar 2023 in den Vorstand der Ökoworld berufen und zeichnet für die Ressorts Recht sowie Personal verantwortlich. Die Juristin, die im Frühjahr 2011 als Chief Legal Officer von der Drillisch AG zum Unternehmen stieß, hat in den zurückliegenden mehr als 12 Jahren das Wachstum der Ökoworld-Gruppe erfolgreich unterstützt und mitgestaltet. Künftig wird Katrin Hammerich neben ihren bisherigen Aufgaben auch die Ressorts Investor Relations, Risikomanagement und Compliance betreuen.

Bereits zum 1. Januar 2022 wurde Andrea Machost als Verantwortliche für den Privatkundenvertrieb der Ökoworld AG in den Vorstand berufen. Andrea Machost kann auf mehr als drei Jahrzehnte Berufserfahrung im Banken- und Finanzdienstleistungssektor zurückblicken. Vor ihrem Wechsel zur Ökoworld AG war sie für die Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert als Direktorin Private Banking und Vermögenscenter tätig und verantwortete zudem das Wertpapiergeschäft. Dort baute sie ein leistungsstarkes und erfolgreiches Private Banking auf und leitete dies bis Ende 2021. Künftig wird Andrea Machost neben ihren bisherigen Aufgaben auch für die Ressorts Orga, Finanzen sowie Portfoliomanagement verantwortlich zeichnen.

Torsten Müller gehört dem Vorstand der Ökoworld AG bereits seit 2018 an. Seit 2022 ist er darüber hinaus Managing Director & Member of the Board der Ökoworld Lux S.A. Der gelernte Bankkaufmann und Bankbetriebswirt baute vor seinem Wechsel nach Hilden bei der Volksbank Remscheid-Solingen eG (heute Volksbank im Bergischen Land) als Bereichsleiter und Direktor Private Banking das Private Banking auf und leitete dieses bis Ende 2017. Zuvor war Torsten Müller Ende der 1990er und Anfang der 2000er Jahre bei der Dresdner Bank unter anderem im Private Banking tätig. Künftig wird Torsten Müller neben seinen bisherigen Aufgaben auch für die Ressorts Nachhaltigkeitsresearch, Banken- & Vermittlervertrieb, Marketing & Presse sowie IT verantwortlich zeichnen