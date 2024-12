Embedded Insurance: Hanse Merkur feiert hanseatische Kooperationen

Anlässlich des 20-jährigen Bestehen zieht die Hanse Merkur bei den Kooperationen mit DAK-Gesundheit, Fielmann und die Hamburger Sparkasse (Haspa) Zwischenbilanz. Die Kooperation der traditionsreichen Hamburger Unternehmen ziele darauf ab, die jeweiligen Stärken und Kompetenzen zu bündeln und so gemeinsame Synergien zu schaffen, teilte die Hanse Merkur mit.

Die Partnerschaft zwischen der Hanse Merkur und den anderen Unternehmen umfasse verschiedene Bereiche und zeigt sich in innovativen Produkten und Dienstleistungen. Ein Beispiel ist die Zusammenarbeit mit der DAK-Gesundheit, die 2004 mit der Einführung von Zusatzversicherungen begann. Heute stehen den Versicherten 23 Tarife zur Verfügung, und mehr als 1,3 Millionen Menschen nutzen den gemeinsamen Versicherungsschutz. Neben klassischen Zusatzversicherungen entwickelte die Partnerschaft auch neuartige Produkte wie den Tarif „PlusFamilie“, der eine familienfreundliche Beitragsstruktur bietet.

Embedded Insurance mit Fielmann

Auch mit Fielmann setze man auf innovative Ansätze, betonte der Versicherer. Die Verbindung zwischen der Hanse Merkur und Fielmann habe Maßstäbe im Bereich „Embedded Insurance“ gesetzt, betont die Hanse Merkur. Seit 2004 ermöglicht eine Brillenversicherung Kundinnen und Kunden den direkten Zugang zu einer Brille aus der Nulltarif-Kollektion. Dieses Angebot umfasst Leistungen bei Sehstärkenänderungen, Bruch und Beschädigung sowie die Möglichkeit, regelmäßig neue Modelle auszuwählen. Die Versicherung zählt heute über neun Millionen aktive Verträge und ist seit 2011 auch in Österreich verfügbar.

Mit der Haspa besteht ebenfalls eine langjährige Zusammenarbeit, die auf den gemeinsamen Werten von Sicherheit und Verlässlichkeit basiert. Beide Unternehmen sind tief in der Hansestadt verwurzelt und bieten Dienstleistungen an, die den Menschen in Hamburg zugutekommen. „Die Zusammenarbeit mit der Hanse Merkur ist eine Bereicherung für unsere Kundinnen und Kunden, insbesondere in den Bereichen Gesundheit und Vorsorge“, sagt Dr. Olaf Oesterhelweg, stellvertretender Vorstandssprecher der Haspa.

„Die Zusammenarbeit zwischen der Hanse Merkur und ihren drei großen Hamburger Kooperationspartnern DAK-Gesundheit, Fielmann und Haspa ist ein Musterbeispiel für gelungene Standortpolitik. Wir haben über zwei Jahrzehnte unsere Beziehungen mit viel Engagement gehegt und gepflegt und mit vereinten Kräften zum Erfolg geführt“, erklärt Johannes Ganser, der als Vorstand unter anderem das Kooperationsgeschäft der Hanse Merkur verantwortet.

Die Hanse Merkur sei seinerzeit eines der ersten Versicherungsunternehmen, das Embedded-Insurance-Lösungen realisiert habe. „Dies war nur möglich dank des Vertrauens unserer drei Partnerunternehmen und dem gemeinsamen Ziel, innovative Lösungen mit hohem Kundennutzen zu schaffen“, hebt Ganser hervor.