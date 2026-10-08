Ergo führt neue Kfz-Tarifwelt mit drei Produktlinien ein

Ergo bringt eine neue Kfz-Tarifstruktur an den Start: drei Produktlinien mit unterschiedlichen Leistungsumfängen. Während „Basic“ auf Werkstattbindung setzt, profitieren junge Fahrerinnen und Fahrer von einem neuen Beitragsmodell.

Ergo bietet ab sofort eine neue Kfz-Versicherung mit drei Produktlinien an: Basic, Smart und Best. Kunden wählen den Umfang, der zu ihrem Bedarf und Budget passt, vom preisbewussten Einstieg bis zum umfassenden Schutz.

„Unsere Kunden erwarten heute einen Versicherungsschutz, der zu ihrer Lebenssituation und ihrem Budget passt. Mit den Produktlinien ‚Basic‘, ‚Smart‘ und ‚Best‘ bieten wir eine umfangreiche und klare Auswahl für jeden Bedarf. Gleichzeitig erleichtern wir jungen Fahrerinnen und Fahrern den Einstieg in die eigene Mobilität“, erläutert Olaf Bläser, Vorstandsvorsitzender der Ergo Versicherung.

„Basic“ richtet sich vor allem an preisbewusste Pkw-Kunden. Die Linie bietet einen günstigen Einstieg in die Kfz-Versicherung und konzentriert sich auf zentrale Leistungen. Anders als bei „Smart“ und „Best“ ist in „Basic“ grundsätzlich die Werkstattbindung enthalten, was sich positiv auf den Beitrag auswirkt. Im Schadenfall steuert Ergo den Reparaturprozess in eine Partnerwerkstatt und organisiert dabei unter anderem einen kostenlosen Hol- und Bringservice sowie ein Ersatzfahrzeug.

„‚Basic‘ ist unser Angebot für alle, die eine solide Absicherung zu einem günstigen Beitrag suchen. Dies ermöglichen wir auch durch unsere ausgezeichneten Partnerwerkstätten“, sagt Peter Schnitzler, Bereichsleiter Kraftfahrt bei der Ergo Versicherung AG.

Mehr Schutz in den Linien Smart und Best

„Smart“ und „Best“ bieten einen erweiterten Versicherungsschutz für Kunden mit höheren Leistungsansprüchen. Zusätzlich lässt sich der Schutz durch optionale Bausteine weiter auf persönliche Bedürfnisse zuschneiden. In der Kfz-Haftpflicht sind Schäden an eigenen Immobilien und Kraftfahrzeugen künftig immer mitversichert.

In der Kaskoversicherung gelten Folgeschäden durch Kurzschluss und Tierbiss ohne Summenbegrenzung. Der Kfz-Schutzbrief umfasst erweiterte Leistungen, etwa beim Abschleppen sowie für Hotel- und Mietwagenkosten. Bei Falschbetankung übernimmt Ergo bis zu 500 Euro für die Beseitigung des falsch eingefüllten Treibstoffs.

„‚Smart‘ und ‚Best‘ bieten zusätzlichen Schutz bei typischen Alltagssituationen. Im Schadenfall erhalten Kunden dadurch nicht nur finanzielle Unterstützung, sondern auch konkrete Hilfe – zum Beispiel beim Abschleppen, bei der Unterbringung in einem Hotel oder bei der Organisation eines Mietwagens“, erläutert Peter Schnitzler.

Beitragsvorteile für junge Fahrer

Der neue Kfz-Tarif schafft gezielte Beitragsvorteile für junge Fahrerinnen und Fahrer. Besonders die Teilnahme am begleiteten Fahren lohnt sich: Wer mit 17 Jahren am sogenannten BF17 bei Ergo teilnimmt, zahlt dafür bis zum 18. Geburtstag keinen Beitrag. Haben junge Fahrer das begleitete Fahren bereits bei einem anderen Versicherer absolviert, erhalten sie bei einem Wechsel zu Ergo ebenfalls einen Beitragsvorteil. „Mit diesen Regelungen unterstützen wir junge Menschen beim Start in die eigene Mobilität und machen es für Familien bezahlbarer“, so Schnitzler.