Exklusives Webinar: Mit digitalen Assets zur neuen Ära des Investierens

Die Revolution hat begonnen: Digitale Vermögenswerte, sogenannte Token, sind dabei, die Art und Weise, wie wir investieren und handeln, grundlegend zu verändern. Als digitaler Zwilling repräsentieren Token reale Vermögenswerte wie beispielsweise Aktien, Anleihen, Immobilien und Solar, werden jedoch über ein fälschungssicheres und dezentrales Blockchain-Netzwerk gehandelt und versprechen dabei eine höhere Effizienz, Transparenz und Kosteneinsparung im Vergleich zu traditionellen Emissionen.

In der Finanzbranche bahnt sich ein radikaler Wandel an, bei dem digitale Assets eine entscheidende Rolle spielen. Die neue Finanzwelt ist digital und hat bereits heute begonnen. Daher ist jetzt ist die perfekte Zeit, sich mit dieser aufregenden Entwicklung vertraut zu machen.

Nutzen Sie Ihre Chance und melden Sie sich für unser dreiteiliges Webinar für Vermittler, Maklerpools, Haftungsdächer und Vermögensverwalter zum Thema digitale Assets an, um die Möglichkeiten der digitalen Finanzrevolution schon jetzt zu entdecken.

Unlocking the Financial Revolution: Eine Kooperation des Bundesverband Finanzdienstleistung e.V. (AfW) und der Gubbi AG in Medienpartnerschaft mit BTC-Echo und Cash.

Inhalte des Webinars im Überblick:

Teil 1: Blockchain & Digital Assets entmystifiziert: Kickstart in die neue Finanzwelt

Erfahren Sie Grundwissen über die zugrunde liegende Technologie, wichtige Fachbegriffe und die Bedeutung einzelner Komponenten. Der perfekte Einstieg für alle, die sich mit dem Thema vertraut machen möchten.

– Die Evolution des Webs: von der Informations- zur Tokenökonomie

– Blockchain als Basistechnologie

– Essenzielle Komponenten der Innovation

– Ethereum als dezentrales Ökosystem

– Coins vs. Token

Teil 2: Regulierung schafft Sicherheit: Die Vorteile für das Digital Asset Portfolio enthüllt

In diesem Teil zeigen wir Ihnen die verschiedenen Märkte digitalisierter Assets und wie die neue Mica-Regulierung der EU in das bestehende Regelwerk eingegliedert wird. Sie erfahren, welche Veränderungen sich daraus ergeben und welche Vorteile die Einhaltung dieser Regulierungen auch für Sie und Ihre Kunden bietet.

– Mica: die neue Regulierung im Überblick

– Vorteilung und Neuerungen für Finanzdienstleister

– Erste Auswirkungen der neuen Regulatorik

– Praxisbeispiele

Teil 3: Transition von Absatzmärkten und Emissionen: Digitale Assets auf der Überholspur

Im dritten Teil unseres Webinars ziehen wir den Vergleich digitaler Assets mit herkömmlichen Finanzprodukten. Sie erfahren, wie digitale Assets strukturiert und entwickelt werden, welche Wettbewerbsvorteile sie für Ihr Finanzunternehmen bieten und welche Vorteile Sie dadurch haben.

– Herkömmliche vs. Digitale Assets

– Behind the Scenes: Entwicklung digitaler Assets

– Wettbewerbsvorteile für Vermittler und Finanzdienstleister

Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, Ihr Wissen zu erweitern und sich als Innovationsleader für Gegenwart und Zukunft zu positionieren. Egal, ob als Makler, Pool, Sachwerthaus oder Versicherer – dieses Webinar bietet Ihnen die Chance, mitreden zu können, Ihr Fachwissen zu stärken und die Möglichkeiten der Finanzdienstleistungsbranche und digitalen Revolution optimal zu nutzen. Das Beste: Das Webinar ist kostenfrei für alle Teilnehmer!

Jetzt anmelden unter: finrev.gubbi.ag

Webinar-Termine

Termin 1

Teil 1/3: Di. 10.10.23 – 10.00 Uhr

Teil 2/3: Mi. 11.10.23 – 10.00 Uhr

Teil 3/3: Do. 12.10.23 – 10.00 Uhr

Termin 2

Teil 1/3: Di. 07.11.23 – 10.00 Uhr

Teil 2/3: Mi. 08.11.23 – 10.00 Uhr

Teil 3/3: Do. 09.11.23 – 10.00 Uhr