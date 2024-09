Expats in Deutschland: Finanzberatung für internationale Fachkräfte

Angesichts des aktuellen Fachkräftemangels sind viele Branchen zunehmend auf Zuwanderung und qualifizierte Kräfte aus dem Ausland angewiesen. Bei Swiss Life Deutschland hat das Thema Expat-Beratung in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen. Unsere Erkenntnisse möchten wir gerne teilen. Kolumne von Dr. Matthias Wald, Swiss Life Deutschland

Expats beweisen Leistungsbereitschaft und hohe Qualifikation und spielen dadurch eine wertvolle Rolle in vielen Unternehmen und der gesamten Volkswirtschaft Sie bringen oft hochwertige Bildungsabschlüsse mit, insbesondere in gefragten technischen und medizinischen Bereichen, und sind bereit, grenzüberschreitend mobil zu sein. Viele lernen schnell eine Fremdsprache und verbessern diese kontinuierlich am Arbeitsplatz. Darüber hinaus lassen sie sich auf eine für sie fremde Kultur ein und bringen wertvolle Impulse aus ihren Herkunftsländern mit.

Expats legen häufig großen Wert darauf, ausreichend Mittel für ihre Zukunft und die Ausbildung ihrer Kinder anzusparen. Ein Beispiel dafür sind Expats, die über die „Blaue Karte“ in Deutschland arbeiten, die ein jährliches Mindesteinkommen von 45.300 Euro erfordert. Viele dieser Fachkräfte verdienen jedoch deutlich mehr und zeigen eine überdurchschnittlich hohe Sparaffinität. Trotz ihrer zahlreichen positiven Eigenschaften stehen Expats in Deutschland vor besonderen Herausforderungen, insbesondere im Bereich der finanziellen Vorsorge. Ein wesentlicher Grund dafür ist das bislang begrenzte Angebot an persönlicher und professioneller Finanzberatung in verschiedenen Sprachen.

Die Aufgabe der Finanzberatung besteht darin, alle Menschen in finanziellen Angelegenheiten zu unterstützen und ihnen zu helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen. Unsere bisherigen Erfahrungen mit der Beratung von ausländischen Fachkräften sind durchweg positiv und sie bestärken uns darin unser Angebot und die maßgeschneiderte Unterstützung für Expats in Deutschland kontinuierlich auszubauen. Derzeit gibt es in Deutschland rund 60 Beratungsstandorte der Swiss Life-Finanzberatungsunternehmen, Swiss Life Select, Tecis und Horbach, an denen bereits Finanzberatung für Expats angeboten wird. Als Branche müssen wir es als unsere Verantwortung sehen, finanzielle Selbstbestimmung für jede Einzelne und jeden Einzelnen, aber auch für die gesamte Gesellschaft zu ermöglichen. Daher ist es für uns selbstverständlich, unser Wissen über kulturelle Besonderheiten zu vertiefen und das Verständnis für den speziellen Beratungsbedarf stetig zu erweitern. Zentraler Bestandteil der Beratung ist unser Best-Select-Prinzip, durch das wir unseren Kundinnen und Kunden Zugang zu Vorsorgelösungen von mehr als 250 vorab durch uns qualitätsgeprüften Versicherungs- und Investmentgesellschaften, Bausparkassen, Immobilienanbieter und Banken ermöglichen.

Beratung in der Muttersprache und kulturelles Verständnis

Derzeit arbeiten viele gut ausgebildete internationale Fachkräfte aus Indien und Lateinamerika in Deutschland, insbesondere in den Bereichen IT, Ingenieurwesen und Medizin. Oft sind sie in internationalen Konzernen oder Start-ups tätig, in denen Englisch die tägliche Arbeitssprache ist. Beraterinnen und Berater, die mehrere Muttersprachen beherrschen oder fließend Englisch sprechen, haben hier einen klaren Vorteil. Angesichts des demografischen Wandels besteht ein großer Bedarf an Nachwuchskräften in der Finanzberatungsbranche, insbesondere an multilingualen Talenten. Der Sprachaspekt ist entscheidend, da eine Beratung in der Muttersprache oder in einer gemeinsamen Sprache wie Englisch das Verständnis der angebotenen Vorsorgelösungen erheblich erleichtert. Im Beratungsgespräch mit Expats werden, wie bei jeder Beratung, zunächst die individuellen Vorsorgewünsche ermittelt, um gemeinsam das passende Vorgehen zu entwickeln. Damit sich auch Expats die für sie beste Lösung wählen können, übersetzen und erklären die Beraterinnen und Berater Produktinformationen und Leistungsbeschreibungen. Zudem sind wichtige Informationsunterlagen zur besseren Verständlichkeit inzwischen oft auch in Englisch oder beispielsweise Spanisch verfügbar. Dies ist besonders wichtig, da Verträge aus gesetzlichen Gründen in deutscher Sprache ausgestellt und unterschrieben werden müssen.

Einige unserer Beraterinnen und Berater sind selbst als Expats nach Deutschland gekommen, haben eine Migrationsgeschichte oder sprechen eine andere Muttersprache. Viele von ihnen sind persönlich mit den Herausforderungen des deutschen Finanzsystems und den kulturellen Gegebenheiten vertraut. Diese Beraterinnen und Berater können sich in ihre Kundinnen und Kunden hineinversetzen und begegnen ihnen auf Augenhöhe. Die persönliche Beratung von Expats für Expats schafft deshalb insbesondere beim sensiblen Thema der Vorsorge und Absicherung ein vertrautes Umfeld und bietet echte Unterstützung.

Der Wert des persönlichen Gesprächs

Gerade für Menschen mit individuellen Bedürfnissen und komplexen Vorsorgefragen ist das persönliche Gespräch in der Finanzberatung von unschätzbarem Wert. Expats, die häufig mit unterschiedlichen Finanzsystemen konfrontiert sind und spezifische Anforderungen an ihre Vorsorge haben, profitieren enorm von einer individuellen Beratung. Dabei geht es nicht darum, standardisierte Lösungen anzubieten, sondern gezielt auf die persönlichen Lebensumstände, beruflichen Ziele und kulturellen Hintergründe einzugehen. Ein gut vorbereitetes Beratungsgespräch schafft nicht nur Vertrauen, sondern auch Klarheit und Sicherheit in finanziellen Angelegenheiten. Diese persönliche Betreuung ermöglicht es den Expats, fundierte Entscheidungen zu treffen und ihre finanzielle Zukunft selbstbestimmt zu gestalten. So wird die Finanzberatung zu einem entscheidenden Faktor, der ihnen hilft, ihre neuen Lebensumstände in Deutschland erfolgreich zu meistern und langfristig abgesichert zu sein.

Unser Beitrag als Finanzberatungsbranche

Der Zugang zu professioneller Finanzberatung ist für Expats nicht nur ein Service, sondern eine wesentliche Voraussetzung für ihre finanzielle Integration und Selbstbestimmung. In einer Zeit, in der internationale Fachkräfte eine immer zentralere Rolle in unserer Wirtschaft spielen, ist es entscheidend, Angebote zu schaffen. Durch maßgeschneiderte Beratung in verschiedenen Sprachen und ein tiefes kulturelles Verständnis können wir ihnen helfen, sich in einem komplexen Finanzsystem zurechtzufinden und ihre Zukunft sicher zu gestalten. Damit leisten wir nicht nur einen Beitrag zur individuellen Stabilität und Zufriedenheit der Expats, sondern stärken auch ihre gesellschaftliche und wirtschaftliche Integration. In der Finanzberatung müssen wir unsere Expertise immer gezielt auf individuelle Bedürfnisse ausrichten und so einen wichtigen Beitrag zur inklusiven und nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung zu leisten.

Matthias Wald ist Leiter Vertrieb Swiss Life Deutschland und Vorstand des Votum-Verbands.