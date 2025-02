J.P. Morgan Asset Management legt ersten ELTIF auf

Der JPMorgan ELTIFs Multi-Alternatives Fund nutzt die sehr breit investierende, rund

400 Milliarden US-Dollar umfassende Global-Alternatives-Plattform von J.P. Morgan

Asset Management und legt in verschiedene langjährig etablierte alternative

Investmentstrategien an. Der Fonds kann in mehr als 15 Teilsektoren der Privatmärkte

investieren, die die Bereiche Infrastruktur, Immobilien, Private Debt und Private Equity

abdecken. Insgesamt werden so mehr als 1.000 Private-Market-Investments rund um

den Globus in einem einzelnen Portfolio gebündelt. Diese Kombination der

verschiedenen in einem einzigen Portfolio hat das Ziel, die Risiken der

einzelnen Anlageklassen durch unkorrelierte Diversifikation zu reduzieren. Das

Investmentteam wird dabei aktiv zwischen den Anlageklassen allokieren, um

Opportunitäten wahrnehmen zu können und die Widerstandsfähigkeit des Portfolios

über verschiedene Marktzyklen hinweg zu stärken.

Laut Christoph Bergweiler, Leiter des Fondsgeschäfts in Kontinentaleuropa bei J.P.

Morgan Asset Management, interessieren sich immer mehr Anlegerinnen und

Anleger für alternative Anlageklassen, doch fehlten bislang die Möglichkeiten für einen einfachen Zugang. „Wir freuen uns, nach einer intensiven Vorarbeit nun eine wirklich

breit diversifizierte All-in-One-Lösung anbieten zu können, die genau auf die

Anforderungen breiter Anlegerschichten ausgerichtet ist. Unser Multi-Alternatives-

ELTIF kombiniert das Beste der verschiedenen Welten: er investiert breit diversifiziert in

verschiedene alternative Anlageklassen und verbindet dabei die umfassende

Kompetenz unserer Private-Markets-Spezialisten mit der operativen Erfahrung unserer

etablierten Luxemburger SICAV-Plattform.“

Die breite Streuung ist Brandon Robinson, stellvertretender globaler Leiter Private

Markets bei J.P. Morgan Asset Management, ein besonderes Anliegen Multi-

Alternatives sorgen für ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis im Wertpapierdepot

durch die geringe Korrelation zu traditionellen Anlagen wie Aktien und Renten an

öffentlichen Märkten. Es ist jedoch wichtig, die alternativen Anlageklassen genauso zu

diversifizieren und aktiv zu managen, wie das klassische Portfolio mit Aktien und

Anleihen. Mit unserem Multi-Alternatives-ELTIF ermöglichen wir den Zugang zu den

Private Markets, ohne laufend Entscheidungen zu einzelnen alternativen Anlageklassen treffen zu müssen.“

Der JPMorgan ELTIFs Multi-Alternatives Fund hat eine Evergreen-Struktur, also

keine feste Laufzeit. Angestrebt wird eine jährliche zeitgewichtete Rendite von rund 7

Prozent nach Kosten, die in der C-Anteilklasse bei 1,19 Prozent liegen, plus einer

Performancegebühr von 12,5 Prozent, nachdem die Zielrendite übertroffen wurde.

Weitere Informationen über den einfachen Zugang in die Welt der alternativen Anlagen

sowie edukative Endkundenmaterialien sind auf der Homepage zum JPMorgan ELTIF

zu finden.