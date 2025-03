Der nächste internationale Investment-Riese geht mit ELTIF 2.0 an den Start

Der Fonds Natixis Multi Private Assets Navigator eröffnet sowohl institutionellen als auch privaten Anlegern den Zugang zu Segmenten der Realwirtschaft – darunter Private Equity, Private Debt, Immobilien und Infrastruktur, teilt das Unternehmen mit. Der Fonds verbindet demnach die Struktur eines Evergreen-Fonds mit der seit Januar 2024 geltenden „ELTIF 2.0“-Regulierung. Das Produkt ermöglicht vierteljährliche Zeichnungen sowie geplante Ausstiegsfenster nach einer Mindesthaltedauer – ohne festes Laufzeitende und ohne weitere Kapitalabrufe beim Endanleger.

Seit der Reform sind ELTIFs ein weiteres Vehikel für Sachwertanlagen für den breiten Publikumsvertrieb. Die Zulassung in nur einem Mitgliedsstaat erlaubt den Vertrieb in der gesamten EU. So sind neben heimischen Anbietern bereits diverse internationale Investmentgesellschaften erstmals mit ELTIF 2.0 für Privatanleger an den Start gegangen, zuletzt Riesen wie Hamilton Lane oder J.P. Morgan aus den USA.

Der Natixis-Fonds verfolgt einen Multi-Asset- und Multi-Strategie-Ansatz im Bereich privater Märkte, also Sachwert-Investments außerhalb der Börse einschließlich Unternehmensbeteiligungen („Private Equity“) und Fremdkapital-Konzepte („Private Debt“). Anleger erhalten so Zugang zu verschiedenen Anlageklassen, geografischen Regionen und Strategien – abgestimmt auf Marktzyklen und die makroökonomische Einschätzung des Fondsmanagements, heißt es in der Mitteilung. Eine bestimmte Aufteilung auf die einzelnen Assetklassen ist also nicht festgelegt.

Das Fondsmanagement von Vega Investment Solutions, eine Tochtergesellschaft von Natixis Investment Managers, greift den Angaben zufolge wiederum auf die Expertise von sieben anderen spezialisierten Tochter­gesellschaften im Bereich Private Markets zurück: AEW, Vauban Infrastructure Partners, Naxicap Partners, Seventure Partners, Flexstone Partners, Loomis Sayles und Mirova. Externe Strategien können zusätzlich einbezogen werden. „Diese Struktur erlaubt eine gezielte und flexible Steuerung der einzelnen Bausteine – abgestimmt auf Marktphasen, makroökonomische Entwicklungen und zyklische Trends“, heißt es in der Mitteilung.

Eigene Akademie gegründet

Das Unternehmen hat demnach eigens eine Schulungseinrichtung zum Thema Private Assets ins Leben gerufen. Patrick Sobotta, Geschäftsführer für Zentral- und Osteuropa und Leiter der Private Asset Academy bei Natixis IM: „Private Assets sind kein kurzfristiger Trend, sondern eine tragende Säule moderner Portfolios. Um Berater und Anleger optimal darauf vorzubereiten, haben wir die Private Asset Academy gegründet – eine Plattform für Austausch, Bildung und strategische Einordnung.“

Natixis Investment Managers zählt nach eigenen Angaben zu den größten Vermögensverwaltern der Welt und verwaltet, Stand 30. September 2024, ein Vermögen von mehr als 1,4 Billionen US-Dollar (rund 1,3 Billionen Euro). Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Paris und Boston und ist Teil der Global Financial Services Division der Groupe BPCE, der zweitgrößten Bankengruppe Frankreichs.