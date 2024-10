EXTRA Gold: Mythos Gold

Es hat keinen besonders großen Nutzen und ist unproduktiv.“ Das schrieb Investorenlegende Warren Buffett an die Aktionäre von Berkshire Hathaway, um deutlich zu machen, weshalb er nicht daran denkt, in Gold zu investieren. Er tat das just zu dem Zeitpunkt, als das Edelmetall 2011 mit 1.920 US-Dollar je Feinunze einen neuen Rekordwert erreichte. Das ist lange her, doch geändert hat sich an seiner Einstellung bis heute nichts, was der Multi-Milliardär erst Anfang des Jahres wieder deutlich machte, als er noch eins draufsetzte und davon sprach, dass der Kauf von Gold oft von Angst getrieben sei.

Grundsätzlich stimmt, was er sagt. Investitionen sollten nicht vor dem Hintergrund positiver oder negativer Gefühle getätigt werden. Bei Aktien oder Anleihen mag das – obwohl es oft genug schwerfällt, dabei nur dem Verstand das Feld zu überlassen – noch funktionieren. Bei Gold indes, ist dies beinahe unmöglich. Der Mythos lebt seit Jahrhunderten und drängt in den letzten Jahren immer stärker in den Vordergrund. Wie hat es einer der Teilnehmer der Diskussionsrunde, die wir auf den folgenden Seiten präsentieren, so trefflich ausgedrückt: „Gold braucht immer mehr als eine Krise um zu performen.“ Davon gab es in den letzten Jahren reichlich – und gibt es sie noch. Allein die geopolitischen Konflikte Ukraine-Krieg, Israel-Hamas-Konflikt und die schwelende Auseinandersetzung zwischen China und Taiwan sorgen dafür, dass Gold die Anziehungskraft – sei es aus Angst oder aus Rendite-Gründen – bei Anlegern nicht verliert.

Letztgenanntes lässt sich nicht wegdiskutieren und muss auch von Warren Buffett anerkannt werden. Der Goldpreis steigt sukzessive an – allein in diesem Jahr steht, gerechnet auf US-Dollar-Basis je Feinunze, ein Plus von mehr als 21 Prozent zu Buche. Dass man nicht viel falsch machen kann, wenn man Gold als solides Investment betrachtet, sieht man, wenn man sich die weiteren Käufer ansieht. Die Zentralbanken decken sich in großen Mengen mit dem Edelmetall ein, allen voran jene aus China. Der Mythos Gold lebt.

