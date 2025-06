Rekordpreise: Silber glänzt leise, Platin macht Sprünge

Dies führt dazu, dass der Wert des von den Benutzern von BullionVault, dem weltweit führenden Edelmetallmarktplatz, gehaltenen Silbers im Juni einen neuen Rekord von über 1,1 Milliarden Euro erreicht hat.

Das geschieht, obwohl Investoren als Gruppe bisher in diesem Monat 1,0 Prozent ihrer Silberbestände über BullionVault verkauft haben und den Preisanstieg nutzen, um Gewinne mitzunehmen.

Am Dienstag erreichte der Silberpreis mit 32,30 Euro pro Unze seinen Höchststand und ist auf dem Weg zu seinem höchsten Euro-äquivalenten Monatsdurchschnitt seit dem großen Anstieg zu Neujahr 1980 bei bisher 31,15 Euro.

Adrian Ash, Director of Research bei BullionVault, kommentiert: „Silber erreicht immer wieder höhere Hochs und höhere Tiefs. Auch das industrielle Edelmetall Platin ist gesprungen und erreichte letzte Woche mit über 1.125 Euro pro Unze seinen höchsten Preis seit dem Dieselgate-Skandal, der 2015 die Anlegerstimmung gegenüber Platin erschütterte.“

Warum schneiden die weißen Metalle so gut ab, nicht zuletzt angesichts der Sorgen über das globale Wirtschaftswachstum aufgrund der sich verschärfenden Kriege zwischen Russland und der Ukraine sowie Israel und Iran?

„Erstens passt ‚Alternativen zu Gold‘ gut. Das sichere Hafen-Edelmetall ist so stark und so schnell gestiegen, dass Anleger von spekulativem Kapital nach einem neuen, greifbaren, glänzenden Investment suchen. Und während Gold seit Januar Rekord um Rekord aufgestellt hat, bleiben die Preise für Silber und Platin unter ihren Allzeithochs. Das lässt sie im Vergleich ‚günstig‘ erscheinen, selbst wenn ihre Leistung 2025 nun mit Gold gleichgezogen hat und es im bisherigen Jahresverlauf sogar übertroffen hat.

Der Ausdruck ‚unterbewertet‘ passt ebenfalls, zumindest relativ gesehen. Ja, das Verhältnis von ’sicherem Hafen‘-Gold zu Silberpreisen ist von den Hochs der Depression-Ära im letzten Monat von über 100 auf 90 gesunken. Aber das macht das industriell nützliche Metall in Bezug auf Gold immer noch günstiger als an 97 Prozent aller Handelstage seit 1970.

In realen, an die Inflation in Deutschland angepassten Werten liegt Silber immer noch etwa 20 Prozent unter seinem monatlichen Durchschnittshoch von April 2011 und erreicht kaum ein Fünftel des Niveaus vom Januar 1980. Platin ist kaum die Hälfte dessen wert, was es auf seinem monatlichen Höchststand im März 2008 war. Daher scheint auch das ‚Horten‘ ein möglicher Grund für den aktuellen Sprung zu sein, insbesondere bei Platin, da hohe Importe nach China auf eine Wiederauffüllung durch die Schmuck- und Automobilsektoren hinweisen.

Die Geschwindigkeit und das Ausmaß, mit denen Silber und Platin plötzlich zu Goldaufschließen, bedeuten, dass beide Metalle kurzfristig eine Pause einlegen könnten. Aber da Silber, wie auch Platin, ein weiteres Jahr mit einem globalen Angebot, das hinter der Nachfrage zurückbleibt, vor sich hat, verbessern sich die Fundamentaldaten weiter, selbst wenn Trumps Angriff auf das Handelsdefizit der USA das Wirtschaftswachstum und die Stimmung beeinträchtigen könnte“, so Ash.

Jeder Anleger, der heute die weißen Metalle in Betracht zieht, sollte beachten, dass auf neue Münzen oder kleine Barren, die für den persönlichen Besitz gekauft werden, die Mehrwertsteuer anfällt. Die Zahlung dieser Steuer hätte den bisherigen Jahresgewinn von 15 Prozent bei Silber für deutsche Anleger mehr als zunichte gemacht und den Anstieg von 25 Prozent bei Platin auf kaum weniger als 5 Prozent reduziert. Einzelhandels-Bullion-Anbieter erheben zudem weitere Kosten von 10 bis 20 Prozent oder mehr in der Spanne zwischen Kauf- und Verkaufspreisen. Deutsche Anleger können sowohl diese Spanne als auch die Mehrwertsteuer umgehen, indem sie sich dafür entscheiden, physisches Silber oder Platin in einer spezialisierten Verwahrung zu besitzen, wie sie beispielsweise BullionVault anbietet.