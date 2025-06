Gold: Es kommt auf die Margen der Minen an

„Goldminenunternehmen, repräsentiert durch den NYSE Arca Gold Miners Index, erzielten im Mai mit einem Plus von 3,02 Prozent eine respektable Wertentwicklung“, schreibt Imaru Casanova, Portfoliomanagerin Gold und Edelmetalle bei VanEck, in ihrem aktuellen Goldkommentar. „Der Mai markierte den Höhepunkt der Berichtssaison zum ersten Quartal für Goldminenunternehmen, deren operative und finanzielle Ergebnisse überwiegend die Erwartungen übertrafen, was vermutlich zur vergleichsweise starken Performance der Aktien beitrug.“

Der Markt scheint sich sehr auf die Fähigkeit der Goldminenbetreiber zu konzentrieren, ihre Ziele zu erreichen, insbesondere mit Blick auf die Produktionskosten. Wenn die Produktions- und Kostenziele kontinuierlich erreicht oder übertroffen werden, könnte sich die Anlegerstimmung gegenüber Goldminenaktien weiter verbessern und eine Neubewertung des Sektors unterstützen, wodurch die Bewertungskennzahlen auf ein Niveau steigen könnten, das eher den historischen Multiples entspricht.

„Die Besessenheit des Marktes von den Kosten ist gerechtfertigt“, schreibt Casanova. „Anleger könnten Goldaktien besitzen, um in einem Umfeld steigender Goldpreise von ihrer Hebelwirkung auf den Goldpreis zu profitieren, aber wenn gleichzeitig auch die Kosten steigen würden, wäre die Ausweitung der Marge gefährdet.“

Einige der Hauptgründe, warum die Produktionskosten bei anziehendem Goldpreis oft steigen, sind:

Lizenzgebühren: Goldminen weltweit unterliegen Lizenzgebühren. Die meisten Regierungen kassieren einen Teil der Gewinne einer Goldmine, die in ihrem Land betrieben wird, in Form von Lizenzgebühren. In einigen Fällen sind die Lizenzgebühren gestaffelt, d.h. je höher der Goldpreis, desto höher die Lizenzgebühr. In jedem Fall müssen die Unternehmen bei einem Anstieg des Goldpreises höhere Lizenzgebühren zahlen, die in den Produktionskosten enthalten sind.

Gewinnbeteiligung : Goldminenbetriebe auf der ganzen Welt haben ebenfalls Gewinnbeteiligungsvereinbarungen mit ihren Mitarbeitenden abgeschlossen. Mit einem höheren Goldpreis steigen auch die Gewinne und damit die Kosten für die Gewinnbeteiligung für das Unternehmen.

: Goldminenbetriebe auf der ganzen Welt haben ebenfalls Gewinnbeteiligungsvereinbarungen mit ihren Mitarbeitenden abgeschlossen. Mit einem höheren Goldpreis steigen auch die Gewinne und damit die Kosten für die Gewinnbeteiligung für das Unternehmen. Inflation : Höhere Goldpreise treten häufig in Zeiten steigender Inflation auf. Diese Inflation kann weit verbreitet sein, alle Sektoren der Wirtschaft betreffen und wahrscheinlich zur Nachfrage nach Gold beitragen. Oder es kann sich um eine sektorspezifische Inflation handeln, die durch ein höheres Rohstoffpreisumfeld verursacht wird.

: Höhere Goldpreise treten häufig in Zeiten steigender Inflation auf. Diese Inflation kann weit verbreitet sein, alle Sektoren der Wirtschaft betreffen und wahrscheinlich zur Nachfrage nach Gold beitragen. Oder es kann sich um eine sektorspezifische Inflation handeln, die durch ein höheres Rohstoffpreisumfeld verursacht wird. Aufwertung von Fremdwährungen : Ein höherer Goldpreis kann zur Aufwertung der Währungen jener Länder beitragen, die Gold produzieren, insbesondere wenn die Goldförderung einen bedeutenden Teil ihrer Wirtschaft ausmacht. Stärkere Lokalwährungen führen zu höheren Kosten in US-Dollar für Goldminenunternehmen, da ein großer Teil der Produktionskosten in der jeweiligen Lokalwährung anfällt.

: Ein höherer Goldpreis kann zur Aufwertung der Währungen jener Länder beitragen, die Gold produzieren, insbesondere wenn die Goldförderung einen bedeutenden Teil ihrer Wirtschaft ausmacht. Stärkere Lokalwährungen führen zu höheren Kosten in US-Dollar für Goldminenunternehmen, da ein großer Teil der Produktionskosten in der jeweiligen Lokalwährung anfällt. Geringere Qualität : Mit steigendem Goldpreis können Unternehmen entscheiden, auch minderwertigere Bereiche der Goldlagerstätte abzubauen und zu verarbeiten. Obwohl dadurch mehr Gold gewonnen wird, ist die Förderung von minderwertigem Material kostenintensiver, weshalb in diesem Szenario auch die Stückkosten der Produktion steigen.

: Mit steigendem Goldpreis können Unternehmen entscheiden, auch minderwertigere Bereiche der Goldlagerstätte abzubauen und zu verarbeiten. Obwohl dadurch mehr Gold gewonnen wird, ist die Förderung von minderwertigem Material kostenintensiver, weshalb in diesem Szenario auch die Stückkosten der Produktion steigen. Höhere Betriebs- und Explorationsausgaben: Ein höherer freier Cashflow aufgrund des höheren Goldpreises ermöglicht es den Unternehmen, mehr für die Aufrechterhaltung und den Ausbau ihrer Betriebe auszugeben. Die Explorationsaktivitäten könnten wieder zunehmen und die Investitionen zur Instandhaltung des Kapitals könnten beschleunigt oder müssen als Nachholbedarf aufgrund der Aufschübe in den vergangenen Jahren umgesetzt werden.

„Auch wenn die Kosten in Zukunft weiter steigen könnten, erwarten wir nicht, dass die Kosten so weit explodieren, dass eine Erosion der Gewinnspanne zu befürchten ist“, so Casanova. Auch wenn Unternehmen den Kostenanstieg, der durch Faktoren wie die in den ersten vier Punkten genannten verursacht wird, nicht kontrollieren können, können sie weiterhin nach Möglichkeiten suchen, ihre Abläufe zu optimieren und die Produktivität zu steigern, um einen Teil dieses Kostendrucks auszugleichen und die Kosten einzudämmen. „Unser positiver Ausblick für Gold geht mit unserer Prognose einher, dass die Margen der Goldminenunternehmen in einem Umfeld steigender Goldpreise weiter steigen könnten, was höhere Bewertungen für den Goldaktienbereich unterstützt.“