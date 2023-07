Fabian von Löbbecke ist neuer Vorstandsvorsitzender der HDI Pensionsfonds AG

Fabian von Löbbecke ist seit dem 1. Juli neuer Vorstandsvorsitzender der HDI Pensionsfonds AG. Von Löbbecke hat die Position von Silke Fuchs übernommen, die das Unternehmen Ende Juni verlassen hat. Im Zuge der Veränderungen wurde Dr. Stephan Müller per 1. Juli 2023 neu in den Vorstand der HDI Pensionsfonds AG berufen.

Dr. Stephan Müller (Foto: HDI)

Im Zuge dessen wurde Dr. Stephan Müller per 1. Juli 2023 in den Vorstand der HDI Pensionsfonds AG berufen. Zuvor war er Generalbevollmächtigter und verantwortlicher Aktuar der HDI Pensionsfonds AG. Matthias Weber gehört dem Vorstand der HDI Pensionsfonds AG nach wie vor an.