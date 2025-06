Manuela Moog wechselt als IT-Vorständin von Baloise zur DEVK

Mit der Berufung von Manuela Moog ist die Neuaufstellung des DEVK-Vorstands abgeschlossen. Die Aufsichtsräte der DEVK-Versicherungsvereine haben die erfahrene IT-Managerin zum 1. November 2024 in das Gremium berufen. Künftig verantwortet sie die Bereiche Informationsverarbeitung und Telekommunikation des Kölner Versicherers.

DEVK-Vorstand Michael Knaup, der zum 1. Januar 2026 den Vorstandsvorsitz übernimmt, zeigt sich erfreut über die Verstärkung: „Ich freue mich, dass wir mit Manuela Moog eine erfahrene Kollegin in unserem Vorstand begrüßen können – besonders mit Blick auf die dynamischen Entwicklungen im Zusammenhang mit Digitalisierung und Daten hat die IT eine zentrale strategische Rolle für unsere DEVK.“

Moog bringt mehr als drei Jahrzehnte IT-Erfahrung in der Versicherungswirtschaft mit. Ihre Karriere begann 1992 nach einer Ausbildung zur mathematisch-technischen Assistentin bei der Colonia-Versicherung in Köln. Es folgten über 25 Jahre bei Axa, unter anderem als Bereichsleiterin mit Verantwortung für den IT-Betrieb an vier Standorten und mehr als 700 Mitarbeitenden. 2018 wechselte sie zur Zurich Insurance Group, wo sie als Bereichsleiterin die IT in den Sach- und HUK-Sparten verantwortete.

2020 übernahm sie bei den Basler Versicherungen Deutschland zunächst die Programmleitung Digitalisierung. Zwei Jahre später wurde sie in den Vorstand berufen und führte als Chief Information Officer ein Team von 300 IT-Fachleuten. Moog steht für agile Führung, enge interdisziplinäre Zusammenarbeit und einen modernen Führungsstil. Bis Mai 2024 verantwortete sie zudem den Bereich Interne Dienste und gestaltete die Arbeitsumgebung der Baloise im Sinne von „New Work“ grundlegend um.

„Mir ist wichtig, dass wir uns in unserer Unterschiedlichkeit nicht nur respektieren, sondern wirklich die anderen Sichtweisen nutzen, um miteinander die besten Lösungen für unsere Kundschaft zu erreichen – außerdem macht mir die Arbeit in ‚bunten Teams‘ viel Freude“, betont Moog. Die gebürtige Niedersächsin lebt mit ihrer Familie in Köln.