Finanzritter und Premium Circle wollen Branchenimage verbessern

Der Maklerpool Finanzritter aus Iserlohn und Premium Circle, ein Beratungsunternehmen für die Gesundheits- und Versicherungswirtschaft, haben eine exklusive Partnerschaft vereinbart. Was die beiden Unternehmen planen.

Man wolle gemeinsam einen neuen Qualitätsstandard und -kodex in der Beratung zur gesetzlichen und privaten Krankenversicherung etablieren, teilten Finanzritter und Premium Circle in einer Presseerklärung mit.

Demnach bietet Premium Circle an Finanzritter angeschlossenen Versicherungsmaklerinnen und -maklern Schulungsangebote, rabattierten Zugang zur eigenen Software und persönliches Coaching. Ziel sei es, höchste Qualität in der Krankenversicherungsberatung durch die an Finanzritter angeschlossenen Versicherungsmakler zu gewährleisten. Darüber hinaus wolle man das Vertrauen der Versicherten stärken und das Branchenimage nachhaltig verbessern.