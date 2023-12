Finomet GmbH – Wegbereiter einer neuen Ära bei Sachwertanlagen

In einer Welt, in der sich Rohstoffe immer mehr als wichtige Assetklasse profilieren, definiert die Finomet GmbH mit ihrer innovativen digitalen Plattform einen neuen Sicherheitsstandard. Die Auszeichnung mit dem Financial Advisors Award 2023 zeigt, dass das junge Berliner Unternehmen auf dem richtigen Weg ist.

Die Geschichte der Finomet GmbH ist die Geschichte einer Vision, die Realität wurde. Angestoßen durch die wachsende Nachfrage nach mehr Transparenz und Integrität im Bereich der Investitionen vor allem in Edelmetalle, entstand die Idee zur Gründung von Finomet aus einer Gruppe engagierter Experten, die eine Lücke im Markt erkannten. Diese Experten – ein Zusammenschluss aus erfahrenen Finanzanalysten, Blockchain-Technologen und Fachleuten für Rohstoffinvestments – teilten die Überzeugung, dass es im Bereich physischer Einlagerungsprodukte einer dringenden Reform bedurfte. „Weil wir von dem Wunsch angetrieben waren, unlautere Geschäftspraktiken zu bekämpfen und einen neuen Standard der Glaubwürdigkeit und Sicherheit zu setzen, kam es zur Geburtsstunde von Finomet“, erinnert sich Andreas Kroll, der CEO des Unternehmens.

Ihr Ansatz war revolutionär: Durch die Integration modernster Blockchain-Technologie in die Mittelverwendungskontrolle schafft die Finomet eine nie dagewesene Transparenz und Sicherheit in der Anlagebranche. Dieser mutige Schritt spiegelte nicht nur das Engagement aller Beteiligten für Innovation wider, sondern auch ihr tiefes Verständnis für die Bedürfnisse und Sorgen von Anlegern in einem bisher intransparenten Markt. Für Lars Kruse, den CEO der Noble BC, einem der ersten Nutzer der Finomet GmbH, war die Zeit einfach reif: „Die Finomet-Plattform ist für uns mehr als nur ein Werkzeug – sie ist ein Bekenntnis zu Transparenz und Sicherheit in einem Markt, der nach Veränderung ruft.“

Die Finomet-Plattform bietet die digitale Abbildung des gesamten Prozesses bei der Kapitalanlage in Technologie- und Edelmetalle

Ein neues Kapitel in Sachen Transparenz und Sicherheit

Die Notwendigkeit einer solchen Innovation wurde besonders deutlich im Licht von Fällen einiger prominenter Edelmetallanbieter, bei den mangelnde Transparenz und Kontrollen zu gravierendem Missbrauch und großen Verlusten für Anleger geführt haben. Diese Vorfälle haben schmerzhaft die Schwächen traditioneller Systeme offenbart und den dringenden Bedarf für eine grundlegende Veränderung in der Mittelverwendungskontrolle unterstrichen. Hier setzt Finomet an: Als Blockchain-gesicherte digitale Mittelverwendungskontrolle ist die Plattform des Unternehmens das optimale Kontrollinstrument für alle Anleger, Produktentwickler und Vermittler.

Der Anbieter Gnosis bietet Finomet die Möglichkeit als eine der ersten funktionsbasierten Anwendungen auf einer Public Blockchain einen neuen Standard für eine ganze Branche zu schaffen. Während Metallkäufe früher allein auf der Basis von Vertrauen stattfanden, ermöglicht es die Technologie der Gnosis-Blockchain, dieses durch Mathematik und technische Kontrolle zu ersetzen. Andreas Kroll sieht darin den entscheidenden Vorteil: „Indem der Faktor Mensch als Fehlerquelle nahezu entfällt, bietet die digitale Mittelverwendungskontrolle einen nie dagewesenen Sicherheitsstandard im Anlagegeschäft für physische Investments.“

Revolution durch Digitalisierung

Finomet sprengt die Grenzen traditioneller Kontrollmethoden durch die Einführung einer digitalen Plattform, die alle an einer Metallinvestition beteiligten Parteien nahtlos miteinander vernetzt. Als ein geschlossenes Ökosystem mit auditierten Lagern im In- und Ausland ermöglicht sie eine Dokumentation, die zugleich fälschungssicher und nicht manipulierbar ist. Jede Partei sieht, was die andere tut, wodurch Transparenz entsteht. Diese ganzheitliche Vernetzung ist die Grundlage für eine direkte und verifizierbare Verbindung zwischen den Anlegergeldern und den physisch eingelagerten Werten, wodurch das Betrugsrisiko erheblich reduziert, und eine beispiellose Sicherheitsebene erreicht wird. Durch spezielle Einlagerungs-Token erhalten Anleger einen Nachweis darüber, dass sich die von ihnen gekauften Metalle in einem der von Finomet auditierten Hochsicherheitslager befinden. Jeder Token ist einzigartig und untrennbar mit einem Gramm eines spezifischen physischen Metalls verknüpft. Dadurch wird lückenlose Nachverfolgbarkeit und Sicherheit gewährleistet. Durch einen ständigen Soll-Ist-Abgleich zwischen Bestell- und Lagermenge können sich Metallkäufer zu jeder Zeit davon überzeugen, ob die von ihnen gekauften Metalle bereits das Lager erreicht haben.

Kunden erhalten mit Finomet ein Kontrollinstrument für ihre Kapitalanlagen in Technologie- und Edelmetalle und können jederzeit den Status der für sie bestellten und eingelagerten Waren betrachten.

Die Blockchain-Technologie von Gnosis ist fälschungssicher und nicht manipulierbar. So ist jede Transaktion für alle Akteure nachvollziehbar und unveränderbar und stellt für Händler, Lagerbetreiber und Produktinitiatoren sicher, dass alle Beteiligten verantwortungsvoll und im Einklang mit den geltenden Vorschriften handeln. Norman Wirth, Fachanwalt für Kapitalanlagerecht, unterstreicht die Bedeutung des Ansatzes der Finomet: „Die digitale Mittelverwendungskontrolle ist aktiver Verbraucherschutz. Mit ihr wird ein hohes Maß an Sicherheit für alle am Einlagerungsgeschäft für physische Sachwertanlagen beteiligten Parteien gewährleistet. Deshalb empfehle ich Finanzvermittlern, solche Produktanbieter für ihre Kunden auszuwählen, die eine digitale Mittelverwendungskontrolle anbieten.“

Gezielte Fokussierung auf zukunftsweisende Rohstoffe

Die strategische Entscheidung, sich auf nicht nur auf Edelmetalle, sondern auch Technologiemetalle und Seltene Erden zu konzentrieren, war ein Schritt, der Weitsicht und Verständnis für zukünftige Markttrends zeigt. „Diese Elemente sind nicht nur für die moderne Technologie unerlässlich, sondern auch zentral für die Energiewende“, erklärt Andreas Kroll. Ihre Bedeutung im Kontext erneuerbarer Energien und Elektromobilität macht sie zu attraktiven Investitionsmöglichkeiten. Durch die Konzentration auf diese zukunftsweisenden Rohstoffe positioniert sich die Finomet GmbH in einem Markt, der für die Gestaltung unserer Zukunft von entscheidender Bedeutung ist. Dennoch ist die Plattform auch für andere Sachwertanlagen verwendbar, was jede Menge Potenzial für zukünftige Entwicklungen birgt.

Der Cash. FAA Award zeigt die Anerkennung durch die Branche

Der Cash. Financial Advisors Award 2023 als bestes digitales Produkt ist nicht nur eine Auszeichnung, es ist ein Symbol für das Vertrauen der Finanzbranche in Finomet als Wegbereiter für eine neue Ära der Sicherheit und Transparenz. Dieser Preis ist eine Anerkennung der innovativen Herangehensweise und der technologischen Führungsrolle, die Finomet innehat. Das sehen auch immer mehr Unternehmen, die sich der Finomet anschließen und so dem Beispiel des Pilotprojekts der Noble BC, einem der größten Händler mit Technologiemetallen und Seltenen Erden im deutschsprachigen Raum, folgen.

Ein visionärer Ausblick

Mit einem ständigen Blick auf Innovation und einem Engagement für die Bedürfnisse der Anleger und der Industrie, bleibt Finomet an der Spitze der digitalen Revolution in der Welt physischer Anlageprodukte. Wir sehen hier nichts Geringeres als den Beginn einer neuen Ära in der Welt der Sachwertanlagen. Eine Ära, in der Transparenz, Sicherheit und Vertrauen nicht nur Wunschdenken, sondern gelebte Realität für Industrie und Verbraucher sind.