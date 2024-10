Weiterer AIF-Produktpartner für Plattform Walnut Live

Die Vertriebsplattform Walnut Live hat einen weiteren Anbieter eines Alternativen Investmentfonds (AIF) als Produktpartner gewonnen. Die Zahl der angebundenen Emissionshäuser steigt damit auf 18. In diesem Fall geht es um ein Unternehmen, das neu in den Markt der Publikumsfonds einsteigt.

Walnut gibt die Partnerschaft mit der Inventure Capital iVC GmbH bekannt. Das Unternehmen aus Berlin ermöglicht Privatanlegern den Zugang zu Venture-Capital-Fonds. Finanzberaterinnen und -beratern steht ab sofort das Anlageprodukt „iVC Venture Innovation Fund“ für die digitale Zeichnung auf Walnut Live zur Verfügung.

Inventure Capital bietet demnach die Möglichkeit in Start-ups und innovative Unternehmen zu investieren. Bereits 2020 hatte das Gründerteam den Angaben zufolge die Vision, Privatanlegern den Zugang zu der Welt des Venture Capitals zu ermöglichen. Mit dem iVC Venture Innovation Fund bringt das Team nun seinen ersten Dachfonds auf den Markt. Der Publikums-AIF soll in mindestens zehn europäische Venture Capital Fonds investieren, die sich an über 200 Start-ups beteiligen.

Insgesamt 18 Emissionshäuser

„Die Geschwindigkeit mit der wir in den letzten Monaten neue Partner an unsere Plattform anbinden zeigt, dass die Nachfrage nach intuitiven, digitalen Vertriebslösungen steigt“, sagt Lars Gentz, Geschäftsführer der Walnut.

Walnut Live beinhaltet neben der digitalen Zeichnungsstrecke unter anderem Funktionen wie Live-Videoberatung, Co-Browsing, automatische Dokumentation und Vollständigkeitsprüfungen sowie CRM-Dienste zur Kundendatenerfassung und -verwaltung. Die E-Zeichnungsstrecke ist neben dem volldigitalen Fernabsatz auch für den Einsatz in der Face-to-Face-Beratung ausgelegt. Aktuell sind Walnut zufolge insgesamt 18 Emissionshäuser an die Plattform angebunden.