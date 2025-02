Neue Absicherung für Baufinanzierungen: HDI Bancassurance und Smart Insurtech kooperieren

Seit Januar 2025 kooperieren HDI Bancassurance mit Smart Insurtech. Gemeinsam bieten sie über die digitale Plattform Europace ein neues Absicherungsprodukt für Baufinanzierungen an. Europace ist Deutschlands größte Transaktionsplattform für Immobilienfinanzierungen und Bausparprodukte und gehört wie Smart Insurtech zur Hypoport SE. Durch diese Kooperation erhalten Baufinanzierende eine zusätzliche Möglichkeit, ihre Finanzierung gegen finanzielle Risiken abzusichern.

Laut Thomas Jeske, Leiter Kooperationsentwicklung bei HDI Bancassurance, ermöglicht die Zusammenarbeit einen neuen Zugang zum Markt unabhängiger Baufinanzierungsberater. Die technische Umsetzung läufe bereits, sodass Finanzierungsberater sowie Verbraucher künftig von einem volldigitalen Prozess profitieren, so Jesek.

Durch die Integration in das bestehende System können Baufinanzierungsberater ihren Kunden mit wenigen Klicks eine passende Absicherung anbieten. „Der Prozess ist wesentlich effizienter, da manuelle Tätigkeiten entfallen. So bleibt mehr Zeit für die Kunden“, sagt Jeske.

Individuelle Absicherung für Baufinanzierungen

Das neue Produkt ermögliche es Verbrauchern, ihre Immobilienfinanzierung gezielt gegen Risiken wie Arbeitslosigkeit, Arbeitsunfähigkeit und den Todesfall abzusichern, ergänzt Matthias Weber, Vorstandsmitglied der LPV Lebensversicherung AG. „Wir wissen, was Kunden beim Kauf einer Immobilie neben der Finanzierung bewegt: gegen etwaige Ernstfälle abgesichert zu sein“, sagt Weber. Nach Angaben des Vorstands lässt sich die Absicherung flexibel an die Bedürfnisse der Kunden anpassen. Flexible Versicherungssummen und individuelle Leistungsoptionen sollen eine passgenaue Absicherung sicherstellen.

Wachsende Nachfrage nach integrierten Versicherungslösungen

Embedded-Insurance-Lösungen, also direkt in Finanzierungsprozesse integrierte Versicherungen, gewinnen zunehmend an Bedeutung. Smart Insurtech verzeichnet in diesem Bereich eine wachsende Nachfrage. „Die durchschnittliche Darlehenshöhe von Baufinanzierungsdarlehen lag laut dem Immobilienfinanzierungsspezialisten Dr. Klein im Dezember 2024 bei rund 320.000 Euro“, sagt Sebastian Langrehr, Chief Sales Officer (CSO) bei Smart Insurtech. „Bei dieser üblicherweise größten Investition im Leben eines Menschen ist eine umfangreiche Absicherung umso wichtiger“, so Langrehr weiter. HDI Bancassurance bringe dabei umfassende Erfahrung im Bereich Baufinanzierungsabsicherung mit und biete Kunden im Schadenfall eine verlässliche Lösung.