Franklin Templeton zu EZB: „Von weiteren Zinserhöhungen ist auszugehen“

„Die Europäische Zentralbank (EZB) hat heute die Zinssätze um 50 Basispunkte angehoben und ist damit bei ihrem Plan geblieben, in erster Linie die Inflation zu bekämpfen. Angesichts ihrer neuen Inflationsprognosen von 2,1 Prozent und eines BIP-Wachstums von 1,6 Prozent im Jahr 2025 gehen wir daher trotz der derzeitigen Marktvolatilität von weiteren Zinserhöhungen in den kommenden Monaten aus.

Wir haben derzeit eine Untergewichtung des Zinsänderungsrisikos in europäischen Portfolios. Wir werden jedoch versuchen, diese Gewichtung in den kommenden Quartalen wieder in Richtung neutral auszubauen, da wir glauben, dass die EZB die Zinsen angesichts des Inflationsziels zu stark anziehen wird, gerade jetzt wo die aktuelle Volatilität die europäische Wirtschaft trifft. Die Volatilität an den Anleihemärkten wird sich wahrscheinlich bis zum Jahresende fortsetzen, da die Märkte abwägen, wann das Ende der Zinserhöhungen eintreten wird und wie die wirtschaftlichen Aussichten aussehen werden.“