G.U.B.-Analyse: „A“ für BVT Residential USA 19

Der Fonds plant die Entwicklung, den Bau, die Vermietung und den anschließenden Verkauf von mindestens zwei Wohnungsbau-Projektentwicklungen in den USA. Der geplante Fokus liegt auf gehobenen Wohnanlagen („Class A“) in den östlichen Bundesstaaten, insbesondere der Ostküste und dem östlichen Sunbelt. Die konkreten Projekte stehen noch nicht fest.

Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) ist die Derigo GmbH & Co. KG. Sie gehört zur 1976 gegründeten BVT Gruppe aus München, die bereits 1979 ihren ersten US-Immobilienfonds aufgelegt hat und seit 1981 eine Niederlassung in Atlanta/Georgia unterhält, in der heute den Angaben zufolge 16 Mitarbeiter beschäftigt sind. Mindestbeteiligung an dem Fonds sind 30.000 US-Dollar plus drei Prozent Agio (wobei der Gegenwert mindestens 20.000 Euro betragen muss).

Stärken/Chancen

Als „Stärken/Chancen“ sieht die G.U.B. an erster Stelle die außergewöhnlich lange Erfahrung der BVT-Gruppe mit US-Investments und die seit 1981 bestehende Niederlassung in USA. Die bisher abgeschlossenen Fonds der „Residential“-Serie waren überwiegend erfolgreich.

Positiv beurteilt die G.U.B. auch die geplante Einbindung US-amerikanischer Projektentwickler, einen vergleichsweise stabilen US-Mietwohnungsmarkt sowie ein kontinuierliches Bevölkerungswachstum in den USA. Zudem besteht die Chance auf günstige Einstiegskonditionen nach Preiskorrektur, nach dem Konzept ist die Nutzung steuerlicher Freibeträge und niedriger Steuersätze in den USA möglich und die Haftsumme wurde auf ein Minimum reduziert.

Schwächen/Risiken

Zu den „Schwächen/Risiken“ zählt die G.U.B. den Status als Blind Pool, weit gefasste Investitionskriterien, das nicht vertraglich abgesicherte Platzierungsrisiko sowie die Regelung zum Treuhänder-Stimmrecht. Zudem ist im Prospekt kein tabellarischer Investitions- und Finanzierungsplan enthalten, es bestehen generelle unternehmerische und Marktrisiken und es ist eine Steuerklärung der einzelnen Anleger in den USA notwendig.

Die vollständige G.U.B. Analyse steht auf www.gub-analyse.de zum kostenlosen Download zur Verfügung.

————–

Risikohinweis/Haftungsausschluss: Die G.U.B. Analyse Finanzresearch GmbH ist wie die Cash. Media Group GmbH eine Tochtergesellschaft der Cash. Medien AG. G.U.B. Analysen sind kein Angebot und keine Aufforderung zur Investition und bieten keine Garantie vor Verlusten. Geschlossene AIFs enthalten stets auch Risiken bis zum Totalverlust der Einlage, unter Umständen insbesondere durch steuerliche Implikationen auch darüber hinaus. Das G.U.B. Urteil ist kein Bonitätsrating, sondern es resultiert aus einer Bewertung, Gewichtung und Gegenüberstellung von Chancen und Risiken, die nach Einschätzung der G.U.B. Analyse Finanzresearch GmbH bei dem beurteilten Fonds bestehen. Grundlage einer etwaigen Beteiligung ist ausschließlich der vollständige Verkaufsprospekt inklusive der darin enthaltenen Risikohinweise sowie ggf. weitere Informationen, die vom Anbieter oder Vermittler zur Verfügung gestellt werden. Die G.U.B. Analyse Finanzresearch GmbH übernimmt keinerlei Gewähr oder Haftung. Weitere wichtige Hinweise zur G.U.B. Analyse inklusive Informationen zur Analysesystematik und zu Interessenkonflikten finden Sie auf gub-analyse.de bzw. in der vollständigen Analyse.

Frühere Entwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Entwicklungen. Die steuerliche Behandlung hängt auch von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.