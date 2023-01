Geldwäschegesetz: Überarbeitete Hilfestellungen von Votum und AfW

Die Vermittlerverbände Votum und AfW haben ihre Arbeitshilfen zur Umsetzung der Vorgaben aus dem Geldwäschegesetz überarbeitet. Welche Neuerungen in die Überarbeitung eingeflossen sind.

Das „Geldwäschegesetz“ (GwG) erfährt kontinuierlich Veränderungen. Um den unabhängigen Finanzberatern bei der Umsetzung der Pflichten aus dem GwG Hilfestellung zu geben, haben Votum und AfW schon im Jahr 2021 gemeinsam Umsetzungstipps erarbeitet.

In Zusammenarbeit mit dem GwG-Spezialisten Andreas Sutter (Disphere Interactive) haben die Verbände einen Leitfaden entwickelt, der Formulare, Arbeitshilfen und eine umfangreiche FAQ-Liste für die praktische Umsetzung umfasst. Dieser richtet sich an alle unabhängigen Finanzanlagen- und Versicherungsvermittler in Deutschland, die unter das Geldwäschegesetz fallen.

In die Überarbeitung sind die aktuellen Entwicklungen und Erfahrungen in der Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierung eingeflossen. Besondere Berücksichtigung fand die Tatsache, dass viele Finanzberater mit Untervermittlern zusammenarbeiten. Die Dokumente wurden daher um diesen Bereich ergänzt.

Die Unterlagen können kostenfrei über die Webseiten von AfW und Votum heruntergeladen werden.