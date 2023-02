Generationswechsel beim AfW: Franziska Geusen folgt auf Matthias Wiegel

#DIE34ER: „All about Sicherheit“ beim 3. Independence Day

Am 1. März findet in der Zeit von 10 bis 13 Uhr der dritte "Independence Day" der Community #DIE34ER statt. Die kostenlose Online-Veranstaltung steht unter dem Motto „All about Sicherheit“ und bietet Informationen und Austausch rund um die Themen der eigenen Unternehmensaufstellung.